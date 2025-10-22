Названы лучший тренер и футболист 9-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига (УПЛ) определилась с символической сборной 9-го тура национального первенства. Эксперты также назвали лучшего тренера.

Представители СМИ выбрали лучшим тренером прошедшего тура УПЛ Сергея Нагорняка. Игроки «Эпицентра» во главе с украинским специалистом разобрались на выезде с «Карпатами» (3:1).

В тройку претендентов также вошли наставник «Зари» Виктор Скрипник и рулевой «Кривбасса» Патрик ван Леувен.

Эксперты назвали лучшим футболистом 9-го тура чемпионата полузащитника «Эпицентра» Николая Миронюка (1 гол и 2 результативные передачи).

После 9 туров УПЛ таблицу возглавляет «Кривбасс», в активе команды 19 очков. Далее следуют «Шахтер» и «Динамо» – 18 и 17 набранных баллов соответственно. «Эпицентр» находится на 18-й строчке турнирной таблицы, на счету команды 6 очков.