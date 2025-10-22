Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы лучший тренер и футболист 9-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 12:50 |
113
0

Названы лучший тренер и футболист 9-го тура УПЛ

Эксперты определили символическую сборную прошедшего тура

22 октября 2025, 12:50 |
113
0
Названы лучший тренер и футболист 9-го тура УПЛ
ФК Карпты Львов. Сергей Нагорняк

Украинская Премьер-лига (УПЛ) определилась с символической сборной 9-го тура национального первенства. Эксперты также назвали лучшего тренера.

Представители СМИ выбрали лучшим тренером прошедшего тура УПЛ Сергея Нагорняка. Игроки «Эпицентра» во главе с украинским специалистом разобрались на выезде с «Карпатами» (3:1).

В тройку претендентов также вошли наставник «Зари» Виктор Скрипник и рулевой «Кривбасса» Патрик ван Леувен.

Эксперты назвали лучшим футболистом 9-го тура чемпионата полузащитника «Эпицентра» Николая Миронюка (1 гол и 2 результативные передачи).

После 9 туров УПЛ таблицу возглавляет «Кривбасс», в активе команды 19 очков. Далее следуют «Шахтер» и «Динамо» – 18 и 17 набранных баллов соответственно. «Эпицентр» находится на 18-й строчке турнирной таблицы, на счету команды 6 очков.

По теме:
Во львовском дерби Рух сыграет в оптимальном составе
Балакин рассудит Динамо и Кривбасс. Судейские назначения на 10-й тур УПЛ
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог
Оксана Баландина Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков объяснил, почему живет в доме тренера МЮ Аморима
Футбол | 22 октября 2025, 05:55 5
Судаков объяснил, почему живет в доме тренера МЮ Аморима
Судаков объяснил, почему живет в доме тренера МЮ Аморима

У игрока были проблемы с поиском жилья

Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Футбол | 22 октября 2025, 07:58 7
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян

Валентин Рубчинский может уже зимой перебраться в Житомир

Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Футбол | 22.10.2025, 08:20
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Олег САЛЕНКО: «У этого клуба достойный подбор футболистов и финансирование»
Футбол | 22.10.2025, 12:19
Олег САЛЕНКО: «У этого клуба достойный подбор футболистов и финансирование»
Олег САЛЕНКО: «У этого клуба достойный подбор футболистов и финансирование»
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 2
Футбол
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
22.10.2025, 02:41
Футбол
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
21.10.2025, 00:09
Бокс
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем