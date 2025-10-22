Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо U-19 сыграет против соперника из Швеции в матче Юношеской лиги УЕФА
Динамо U-19 сыграет против соперника из Швеции в матче Юношеской лиги УЕФА

Подопечные Игоря Костюка выйдут на поле против клуба «Броммапойкарна»

ФК Динамо Киев U-19

В среду, 22 октября, состоится матч второго раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26, в котором сыграют киевское «Динамо» и шведский клуб «Броммапойкарна».

Поединок пройдет на стадионе «Сталь» в польском городе Сталева Воля. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Ответный поединок этой стадии состоится 5 ноября на арене соперника из Швеции. Победитель противостояния сыграет против сильнейшего в паре «Хиберниан» (Шотландия) – «2 Коррика» (Косово) в третьем раунде.

Подопечные Игоря Костюка успешно стартовали в новом сезоне и идут без поражений во внутреннем чемпионате – пять побед, четыре ничьи и третье место в турнирной таблице.

Накануне этого противостояния главный тренер «бело-синих» поделился ожиданиями от поединка Юношеской лиги, а также выделил физическую силу соперника из Швеции.

Динамо Киев U-19 – Броммапойкарна U-19. Смотреть онлайн LIVE
Динамо Киев U-19 – Броммапойкарна U-19. Текстовая трансляция матча
Балакин рассудит Динамо и Кривбасс. Судейские назначения на 10-й тур УПЛ
