Динамо U-19 сыграет против соперника из Швеции в матче Юношеской лиги УЕФА

В среду, 22 октября, состоится матч второго раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26, в котором сыграют киевское «Динамо» и шведский клуб «Броммапойкарна».

Поединок пройдет на стадионе «Сталь» в польском городе Сталева Воля. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Ответный поединок этой стадии состоится 5 ноября на арене соперника из Швеции. Победитель противостояния сыграет против сильнейшего в паре «Хиберниан» (Шотландия) – «2 Коррика» (Косово) в третьем раунде.

Подопечные Игоря Костюка успешно стартовали в новом сезоне и идут без поражений во внутреннем чемпионате – пять побед, четыре ничьи и третье место в турнирной таблице.

Накануне этого противостояния главный тренер «бело-синих» поделился ожиданиями от поединка Юношеской лиги, а также выделил физическую силу соперника из Швеции.