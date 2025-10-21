Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игорь КОСТЮК: «Соперник Динамо – наибольшая академия. У них 260 команд»
21 октября 2025, 03:43
Коуч «Динамо» U-19 поделился ожиданиями от старта в Юношеской лиге УЕФА

ФК Динамо. Игорь Костюк

Старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк поделился ожиданиями от предстоящего еврокубкового противостояния со шведской командой «Броммапойкарна» (первая игра пройдет 22 октября в 14:00 в польском городе Сталева-Воля).

– Насколько ваша команда готова к встрече с непростым соперником?

– У нас был один день для восстановления. Сегодня мы провели день в дороге. Приехали согласно графику, как и планировали, все в штатном режиме, без сбоев.

Качество поля оставляет желать лучшего, но ребята все понимают, по ним видно, что есть желание, есть азарт, есть та спортивная агрессия, которая должна быть для таких матчей, так что их не нужно дополнительно мотивировать. Все тренируются с большим желанием. Сегодня мы моделировали тактическую схему, которую планируем задействовать в игре со шведами. Завтра будет предыгровая тренировка, будем наигрывать определенные нюансы.

– Состав команды изменился по сравнению с прошлым сезоном. Только три игрока 2006 года рождения могут быть задействованы... Есть ли у вас уже понимание, кто это будет?

– Понимание есть. Мы смеялись с ребятами, что у нас в команде таких пять игроков. Разговаривали с ними, чтобы они с пониманием относились к тому, кто будет играть, а кто – нет. Это футбол, и мы не можем выставить всех пятерых. Игроки 2006 года рождения это понимают и нормально, с профессиональной точки зрения, относятся к этому. По сравнению с прошлым годом наш состав сильно отличается. Много новых игроков, которые еще не играли в таких матчах, и для которых это новый вызов. Посмотрим, как они справятся.

– Как можете охарактеризовать соперника? Команда выглядит физически сильной.

– Скандинавы традиционно очень физически развиты. Несмотря на это, они хорошо контролируют мяч. Команда очень качественно построена, тактически грамотная. Наши соперники выдерживают структуру на поле, очень дисциплинированные, заставляют себя уважать. Эта команда сейчас лидирует в чемпионате, выигрывает все матчи. У них есть уверенность в своих силах. Это самая большая академия в Европе, которая насчитывает 260 команд. Поэтому им есть из кого выбирать — количество переходит в качество.

– За счет чего играть против такого оппонента? В вашем составе есть игроки, которые уже имеют опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА...

– Нельзя за счет двух или трех игроков вытянуть такие матчи. Все должны работать на результат и быть единым целым на поле. И выполнять ту установку, которую мы выберем на игру. Благодаря этому мы планируем добиться результата. У нас впереди два матча, по итогам которых мы должны пройти дальше.

Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
