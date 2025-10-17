Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Динамо U-19: «Потеряли очки на ровном месте. Строим новую команду»
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 20:30 | Обновлено 17 октября 2025, 20:41
Тренер Динамо U-19: «Потеряли очки на ровном месте. Строим новую команду»

Костюк дал оценку ничьей с Зарей

Тренер Динамо U-19: «Потеряли очки на ровном месте. Строим новую команду»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Юношеская команда Динамо в матче чемпионата U-19 потеряла очки в матче с Зарей (0:0). Наставник киевлян Игорь Костюк оценил неудачу и рассказал о подготовке к игре еврокубка.

– Прежде всего, остались недовольны качеством реализации моментов, которые мы создавали, и скоростью перемещения мяча, он двигался медленно. В первом тайме должны были забивать один-два мяча, для этого были стопроцентные моменты, но не воспользовались ими. Во втором тайме, как я уже сказал, мяч двигался медленно, мы не создавали достаточно моментов, чтобы забить, а когда и создавали, не было реализации.

– Этот матч состоялся после паузы, связанной с поединками сборных. Часто после таких перерывов игра дается с трудом. На этот раз было так же?

– Да, это тоже повлияло. Но времени на перенос поединка у нас не было, ведь уже 22 октября у нас матч Юношеской Лиги УЕФА против «Броммапойкарни», поэтому сегодня играли без переноса. Конечно, вернувшиеся из сборных игроки устали после дороги и не имели свежести. Также у нас не хватало замен, которые были необходимы, чтобы усилить игру и освежить.

– Как команда провела паузу?

– Тренировались, готовились. Говорили ребятам, что оставшиеся игроки должны с полной ответственностью выйти на этот матч. Те, кто не являются основными, должны были доказать, что могут конкурировать за место в стартовом составе. Но, как видим, мы потеряли два очка на ровном месте. Я уже говорил, что мы строим новую команду, не все футболисты еще до конца понимают наши требования. Пока качество игры не позволяет нам показывать тот футбол, который мы хотим. Некоторые игроки индивидуально еще не вытягиваются.

– Вы упомянули о не надлежащей реализации моментов. А можно ли сказать, что команде тоже не повезло? Ведь мяч попадал в перекладину, было и несколько неплохих случаев забить…

– Не в этом дело, я сказал игрокам: если нет максимального настроя, заряженности, концентрации – мяч в ворота не пойдет, даже в пустые. На этот раз случилось, что именно недостаток концентрации помешал нам забить свои мячи.

– Уже совсем скоро матч Юношеской Лиги УЕФА против «Броммапойкарни». Что думаете о сопернике?

– Как я уже сказал, мы не имели возможности сместить этот матч, чтобы игроки были более свежими, и уже послезавтра мы отправляемся в Польшу на игру Юношеской Лиги УЕФА. Конечно, анализируем соперника — это очень крепкая, организованная, содержательная команда. В ее составе преимущественно футболисты 2007 года рождения, уже играющие за первую команду. Кроме того, у шведов одна из самых массовых академий в Европе — более 260 команд. То есть им есть из кого выбирать, у них есть качественные игроки, стали чемпионами Швеции. Так что анализируем, готовимся. Будет интересно с ними сыграть, но все зависит только от нас.

Динамо Киев Игорь Костюк Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Источник: ФК Динамо Киев
