Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лаутаро обошел Кейна и Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЛЧ 2025
Лига чемпионов
22 октября 2025, 10:32 | Обновлено 22 октября 2025, 10:34
Сколько теперь голов на счету нападающего «Интера»?

Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес обошел Гарри Кейна и Килиана Мбаппе в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов 2025 года.

В матче 3-го тура Лиги чемпионов миланский «Интер» на выезде разгромил «Юнион Сент-Жилуаз» со счетом 4:0.

Один из голов в составе победителей забил Лаутаро Мартинес – для него этот мяч стал 24-м в Лиге чемпионов.

Среди аргентинских футболистов нападающий «Интера» сравнялся по количеству голов в турнире с Гонсало Игуаином и Анхелем Ди Марией.

Впереди Мартинеса в рейтинге остались лишь трое аргентинцев: Лионель Месси (129), Серхио Агуэро (41) и Эрнан Креспо (25).

Кроме того, для Лаутаро этот гол стал 11-м в Лиге чемпионов в 2025 году, что позволило ему выйти на первое место в списке лучших бомбардиров турнира текущего календарного года.

Ближайшие преследователи форварда «Интера» – Гарри Кейн и Килиан Мбаппе, на счету которых по 10 забитых мячей.

По теме:
27:0. Арсенал продолжил уникальную домашнюю серию на групповых этапах ЛЧ
Герой Манчестера. Холанд забил 53-й гол в Лиге чемпионов. У кого больше?
ПСЖ повторил собственное достижение 1994 года в Лиге чемпионов
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
ivankondrat96
Сьогодні у Кейна та Мбаппе буде можливість сказати своє слово
