Лаутаро обошел Кейна и Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЛЧ 2025
Сколько теперь голов на счету нападающего «Интера»?
Лаутаро Мартинес обошел Гарри Кейна и Килиана Мбаппе в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов 2025 года.
В матче 3-го тура Лиги чемпионов миланский «Интер» на выезде разгромил «Юнион Сент-Жилуаз» со счетом 4:0.
Один из голов в составе победителей забил Лаутаро Мартинес – для него этот мяч стал 24-м в Лиге чемпионов.
Среди аргентинских футболистов нападающий «Интера» сравнялся по количеству голов в турнире с Гонсало Игуаином и Анхелем Ди Марией.
Впереди Мартинеса в рейтинге остались лишь трое аргентинцев: Лионель Месси (129), Серхио Агуэро (41) и Эрнан Креспо (25).
Кроме того, для Лаутаро этот гол стал 11-м в Лиге чемпионов в 2025 году, что позволило ему выйти на первое место в списке лучших бомбардиров турнира текущего календарного года.
Ближайшие преследователи форварда «Интера» – Гарри Кейн и Килиан Мбаппе, на счету которых по 10 забитых мячей.
24 - Lautaro Martínez se convirtió en el cuarto máximo goleador argentino en la UEFA Champions League:— OptaJavier (@OptaJavier) October 21, 2025
🇦🇷 Lionel Messi (129)
🇦🇷 Sergio Agüero (41)
🇦🇷 Hernán Crespo (25)
🇦🇷 Gonzalo Higuaín (24)
🇦🇷 Ángel Di María (24)
🇦🇷 Lautaro Martínez (24) 🆕
Bandera. pic.twitter.com/D88AsFoPF2
11 - Lautaro Martínez has scored 11 goals in the UEFA Champions League in 2025, more than any other player in the competition in this period. Habitat.#USGInter pic.twitter.com/TfPta27QV3— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 21, 2025
TORAZO EN EUROPA: Lautaro Martínez lleva 11 goles durante el 2025 en la #CHAMPIONSxESPN y es el máximo anotador de la competición. pic.twitter.com/ocWRIUge8y— SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер высказался о поединке Лиги чемпионов
Илья заработал два пенальти и получил удаление