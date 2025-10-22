ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов после разгромной победы над Байером
Игроки парижского клуба забили уже 45 голов в турнире в 2025 году
Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграли немецкий «Байер» и французский ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике разгромили соперника со счетом 7:2.
В этом противостоянии парижская команда установила новый рекорд турнира по количеству голов в календарном году, отправив в ворота соперника 45 мячей.
Предыдущее достижение принадлежало английскому «Манчестер Юнайтед», который в 2002 году забил 38 голов.
После трех туров ПСЖ набрал девять баллов и возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов. В следующем туре подопечные Энрике сыграют на домашней арене против немецкой «Баварии». Этот поединок состоится 4 ноября.
Голы ПСЖ в Лиге чемпионов в 2025 году:
- Байер – ПСЖ – 2:7
- Барселона – ПСЖ – 1:2
- ПСЖ – Аталанта – 4:0
- ПСЖ – Интер – 5:0
- ПСЖ – Арсенал – 2:1
- Арсенал – ПСЖ – 0:1
- Астон Вилла – ПСЖ – 3:2
- ПСЖ – Астон Вилла – 3:1
- Ливерпуль – ПСЖ – 0:1
- ПСЖ – Брест – 7:0
- Брест – ПСЖ – 0:3
- Штутгарт – ПСЖ – 1:4
- ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2
