ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов после разгромной победы над Байером

Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграли немецкий «Байер» и французский ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике разгромили соперника со счетом 7:2.

В этом противостоянии парижская команда установила новый рекорд турнира по количеству голов в календарном году, отправив в ворота соперника 45 мячей.

Предыдущее достижение принадлежало английскому «Манчестер Юнайтед», который в 2002 году забил 38 голов.

После трех туров ПСЖ набрал девять баллов и возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов. В следующем туре подопечные Энрике сыграют на домашней арене против немецкой «Баварии». Этот поединок состоится 4 ноября.

Голы ПСЖ в Лиге чемпионов в 2025 году:

Байер – ПСЖ – 2:7

Барселона – ПСЖ – 1:2

ПСЖ – Аталанта – 4:0

ПСЖ – Интер – 5:0

ПСЖ – Арсенал – 2:1

Арсенал – ПСЖ – 0:1

Астон Вилла – ПСЖ – 3:2

ПСЖ – Астон Вилла – 3:1

Ливерпуль – ПСЖ – 0:1

ПСЖ – Брест – 7:0

Брест – ПСЖ – 0:3

Штутгарт – ПСЖ – 1:4

ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2