Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
22 октября 2025, 09:44 | Обновлено 22 октября 2025, 09:48
2

ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов после разгромной победы над Байером

Игроки парижского клуба забили уже 45 голов в турнире в 2025 году

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграли немецкий «Байер» и французский ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике разгромили соперника со счетом 7:2.

В этом противостоянии парижская команда установила новый рекорд турнира по количеству голов в календарном году, отправив в ворота соперника 45 мячей.

Предыдущее достижение принадлежало английскому «Манчестер Юнайтед», который в 2002 году забил 38 голов.

После трех туров ПСЖ набрал девять баллов и возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов. В следующем туре подопечные Энрике сыграют на домашней арене против немецкой «Баварии». Этот поединок состоится 4 ноября.

Голы ПСЖ в Лиге чемпионов в 2025 году:

  • Байер – ПСЖ – 2:7
  • Барселона – ПСЖ – 1:2
  • ПСЖ – Аталанта – 4:0
  • ПСЖ – Интер – 5:0
  • ПСЖ – Арсенал – 2:1
  • Арсенал – ПСЖ – 0:1
  • Астон Вилла – ПСЖ – 3:2
  • ПСЖ – Астон Вилла – 3:1
  • Ливерпуль – ПСЖ – 0:1
  • ПСЖ – Брест – 7:0
  • Брест – ПСЖ – 0:3
  • Штутгарт – ПСЖ – 1:4
  • ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2
27:0. Арсенал продолжил уникальную домашнюю серию на групповых этапах ЛЧ
Лаутаро обошел Кейна и Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЛЧ 2025
Герой Манчестера. Холанд забил 53-й гол в Лиге чемпионов. У кого больше?
Лига чемпионов Байер ПСЖ Байер - ПСЖ статистика рекорд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
potemkin78
раньше ПСЖ играло на Мбапе и когда он ушёл появился результат
contr
Забарний-футбольний рахіт ☝️
