Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Sofascore оценил игру защитника ПСЖ Забарного
Лига чемпионов
22 октября 2025, 08:31 | Обновлено 22 октября 2025, 08:32
1055
1

Sofascore оценил игру защитника ПСЖ Забарного

Украинец отыграл всего 37 минут

22 октября 2025, 08:31 | Обновлено 22 октября 2025, 08:32
1055
1 Comments
Sofascore оценил игру защитника ПСЖ Забарного
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Илья Забарный

Статистический портал Sofascore оценил игру украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.

23-летний игрок получил 5,4 балла в матче 3-го тура Лиги чемпионов против немецкого «Байера» (7:2). Футболист сыграл в этой встрече 37 минут. На 24-й минуте игрок получил первое предупреждение, после второго фола Забарный был удален.

Самая низкая оценка у голландского вратаря Марка Флеккена – 4,4. Голкипер пропустил семь голов в свои ворота.

Накануне «парижане» разгромили леверкузенцев в матче общего этапа 3-го тура Лиги чемпионов. В составе победителей дубль на свой счет записал Десир Дуэ. По одному голу забили Вильян Пачо, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Усман Дембеле и Витинья. В немецкой команде дублем отметился Алеиш Гарсия.

По теме:
Коке попытался объяснить разгром от Арсенала в матче ЛЧ
Трубин и Судаков узнали свои оценки после разгромного поражения от Ньюкасла
Атлетико никогда не побеждал на выезде клубы АПЛ в группе ЛЧ
Илья Забарный ПСЖ Байер Лига чемпионов
Оксана Баландина Источник: SofaScore
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Футбол | 22 октября 2025, 06:23 4
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов

ПСЖ забил 7 мячей, ПСВ и Барселона – по 6, Интер и Арсенал – по 4

Юрген КЛОПП: «Это большая трагедия для всего футбольного мира»
Футбол | 22 октября 2025, 06:44 0
Юрген КЛОПП: «Это большая трагедия для всего футбольного мира»
Юрген КЛОПП: «Это большая трагедия для всего футбольного мира»

Экс-тренер – о смерти Диогу Жоты

Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Футбол | 21.10.2025, 23:55
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Трубин назвал главную проблему Судакова в Бенфике: «Просит помочь»
Футбол | 21.10.2025, 10:36
Трубин назвал главную проблему Судакова в Бенфике: «Просит помочь»
Трубин назвал главную проблему Судакова в Бенфике: «Просит помочь»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Забарний у Борнмуті добре пристосувався до острівного футболу АПЛ, а тут довелося по справжньому понюхати пороху елітного європейського континентального. Перший дзвіночок пролунав ще у матчі збірних, коли Ілля безнадійно програв дуель Мбаппе. Тепер важко сказати, коли наступного разу Забарний зіграє в ЛЧ. 
Ответить
0
Популярные новости
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 89
Футбол
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 31
Футбол
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 6
Футбол
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
21.10.2025, 00:28 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Леоненко назвал матч, после которого Суркис может уволить Шовковского
Леоненко назвал матч, после которого Суркис может уволить Шовковского
20.10.2025, 09:33 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем