Sofascore оценил игру защитника ПСЖ Забарного

Статистический портал Sofascore оценил игру украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.

23-летний игрок получил 5,4 балла в матче 3-го тура Лиги чемпионов против немецкого «Байера» (7:2). Футболист сыграл в этой встрече 37 минут. На 24-й минуте игрок получил первое предупреждение, после второго фола Забарный был удален.

Самая низкая оценка у голландского вратаря Марка Флеккена – 4,4. Голкипер пропустил семь голов в свои ворота.

Накануне «парижане» разгромили леверкузенцев в матче общего этапа 3-го тура Лиги чемпионов. В составе победителей дубль на свой счет записал Десир Дуэ. По одному голу забили Вильян Пачо, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Усман Дембеле и Витинья. В немецкой команде дублем отметился Алеиш Гарсия.