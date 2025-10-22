Sofascore оценил игру защитника ПСЖ Забарного
Украинец отыграл всего 37 минут
Статистический портал Sofascore оценил игру украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.
23-летний игрок получил 5,4 балла в матче 3-го тура Лиги чемпионов против немецкого «Байера» (7:2). Футболист сыграл в этой встрече 37 минут. На 24-й минуте игрок получил первое предупреждение, после второго фола Забарный был удален.
Самая низкая оценка у голландского вратаря Марка Флеккена – 4,4. Голкипер пропустил семь голов в свои ворота.
Накануне «парижане» разгромили леверкузенцев в матче общего этапа 3-го тура Лиги чемпионов. В составе победителей дубль на свой счет записал Десир Дуэ. По одному голу забили Вильян Пачо, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Усман Дембеле и Витинья. В немецкой команде дублем отметился Алеиш Гарсия.
