Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный впервые удален в составе ПСЖ. Все красные карточки Ильи в карьере
Лига чемпионов
22 октября 2025, 00:38 |
221
1

Забарный впервые удален в составе ПСЖ. Все красные карточки Ильи в карьере

Украинец получил пятую красную карточку в карьере

22 октября 2025, 00:38 |
221
1 Comments
Забарный впервые удален в составе ПСЖ. Все красные карточки Ильи в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный в матче Лиги чемпионов с «Байером» (7:2) получил пятую красную карточку в клубной карьере.

На 25-й минуте первого тайма Забарный был удален, что стало его дебютным удалением за ПСЖ.

Ранее в активе украинского защитника были удаления за «Борнмут» (1) и «Динамо» (3).

Красные карточки в клубной карьере Ильи Забарного:

  • 2025: ЛЧ, ПСЖ, против Байера
  • 2025: АПЛ, Борнмут, против Вулверхэмптона
  • 2022: ЛЕ, Динамо, против Фенербахче
  • 2022: УПЛ, Динамо, против Шахтера
  • 2020: УПЛ, Динамо, против Ворсклы
По теме:
Еще один рекорд. Ямаль установил интересное достижение в Лиге чемпионов
Феноменальное достижение. Холанд забил в 12-м матчах подряд
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Илья Забарный ПСЖ удаление (красная карточка) Байер Лига чемпионов статистика
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Футбол | 21 октября 2025, 17:26 53
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов

Николай Шапаренко может перебраться в Европу

Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Футбол | 21 октября 2025, 08:39 3
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины

Тернер «горняков» поздравил «сине-желтых» с победой над Азербайджаном

Главный тренер Самсунспора очень лестно высказался о Динамо накануне матча
Футбол | 21.10.2025, 17:29
Главный тренер Самсунспора очень лестно высказался о Динамо накануне матча
Главный тренер Самсунспора очень лестно высказался о Динамо накануне матча
ФОТО. Легенда Металлиста уехал из Украины и устроился тренером
Футбол | 22.10.2025, 01:02
ФОТО. Легенда Металлиста уехал из Украины и устроился тренером
ФОТО. Легенда Металлиста уехал из Украины и устроился тренером
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Бокс | 21.10.2025, 08:13
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Неповороткий тихохід...
Ответить
-2
Популярные новости
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 37
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 121
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем