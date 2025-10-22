Забарный впервые удален в составе ПСЖ. Все красные карточки Ильи в карьере

Центральный защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный в матче Лиги чемпионов с «Байером» (7:2) получил пятую красную карточку в клубной карьере.

На 25-й минуте первого тайма Забарный был удален, что стало его дебютным удалением за ПСЖ.

Ранее в активе украинского защитника были удаления за «Борнмут» (1) и «Динамо» (3).

Красные карточки в клубной карьере Ильи Забарного: