Лига чемпионов22 октября 2025, 00:38 |
221
1
Забарный впервые удален в составе ПСЖ. Все красные карточки Ильи в карьере
Украинец получил пятую красную карточку в карьере
22 октября 2025, 00:38 |
221
Центральный защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный в матче Лиги чемпионов с «Байером» (7:2) получил пятую красную карточку в клубной карьере.
На 25-й минуте первого тайма Забарный был удален, что стало его дебютным удалением за ПСЖ.
Ранее в активе украинского защитника были удаления за «Борнмут» (1) и «Динамо» (3).
Красные карточки в клубной карьере Ильи Забарного:
- 2025: ЛЧ, ПСЖ, против Байера
- 2025: АПЛ, Борнмут, против Вулверхэмптона
- 2022: ЛЕ, Динамо, против Фенербахче
- 2022: УПЛ, Динамо, против Шахтера
- 2020: УПЛ, Динамо, против Ворсклы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 октября 2025, 17:26 53
Николай Шапаренко может перебраться в Европу
Футбол | 21 октября 2025, 08:39 3
Тернер «горняков» поздравил «сине-желтых» с победой над Азербайджаном
Футбол | 21.10.2025, 17:29
Футбол | 22.10.2025, 01:02
Бокс | 21.10.2025, 08:13
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Неповороткий тихохід...
Популярные новости
20.10.2025, 13:17 5
20.10.2025, 03:59 6
20.10.2025, 19:05 5
20.10.2025, 06:23 19
20.10.2025, 10:10 37
21.10.2025, 10:12 121
20.10.2025, 08:02 5