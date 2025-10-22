Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
22 октября 2025, 07:57
Рэшфорд рассказал, какое амплуа ему больше нравится в Барселоне

Вингер отметился дублем за сине-гранатовых в матче ЛЧ против Олимпиакоса

Рэшфорд рассказал, какое амплуа ему больше нравится в Барселоне
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский нападающий Маркус Рэшфорд оформил дубль в матче «Барселоны» против «Олимпиакоса». Матч в рамках Лиги чемпионов завершился разгромным для греков счетом – 6:1.

Рэшфорд практически один за другим забил свои голы под занавес встречи. Отвечая на вопрос, какое игровое амплуа ему больше импонирует, англичанин заверил, что может играть где угодно.

«Я предпочитаю быть вингером, но готов играть где угодно, если так нужно команде», – сказал 27-летний игрок после матча.

В копилке Рэшфорда на данный момент 5 голов и 6 результативных передач на клубном уровне. Англичанин принял участие в 12 матчах за каталонский клуб.

В воскресенье, 26 октября, «сине-гранатовые» сыграют в гостях с мадридским «Реалом» в рамках испанской Ла Лиги.

Маркус Рэшфорд Барселона Лига чемпионов Олимпиакос Пирей
Оксана Баландина Источник: УЕФА
