ВИДЕО. Голкипер Ньюкасла сделал рукой голевой пас, и сороки забили Трубину

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига наций
22 октября 2025, 04:54 | Обновлено 22 октября 2025, 05:13
Ник Поп совершил феноменальный ассист на Харви Барнса

Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Поуп

21 октября прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

«Ньюкасл» переиграл «Бенфику» на «Сент-Джеймс Парк» в Англии (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Удивительный гол был забит в ворота в ворота украинского голкипера Анатолия Трубина.

Голкипер сорок Ник Поуп совершил феноменальный ассист на 71-й минуте.

Вратарь Ньюкасла отдал рукой голевой пас на Харви Барнса, тот поразил ворота, и счет стал 2:0.

Лига чемпионов 2025/26

3-й тур. 21 октября. Ньюкасл (Англия)

Ньюкасл (Англия) – Бенфика (Португалия) – 3:0

Голы: Гордон, 32, Барнс, 71, 83

Видео голов и обзор матча

Холанд просто невероятный. Реакция Гвардиолы и игроков Ман Сити на игру ЛЧ
Хет-трик Фермина. Ханси Флик радуется победе Барселоны перед Эль-Класико
«Бах, бах – и уже проигрываем». Реакция на фиаско Наполи в игре с ПСВ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
