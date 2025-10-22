ВИДЕО. Голкипер Ньюкасла сделал рукой голевой пас, и сороки забили Трубину

21 октября прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

«Ньюкасл» переиграл «Бенфику» на «Сент-Джеймс Парк» в Англии (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Удивительный гол был забит в ворота в ворота украинского голкипера Анатолия Трубина.

Голкипер сорок Ник Поуп совершил феноменальный ассист на 71-й минуте.

Вратарь Ньюкасла отдал рукой голевой пас на Харви Барнса, тот поразил ворота, и счет стал 2:0.

Лига чемпионов 2025/26

3-й тур. 21 октября. Ньюкасл (Англия)

Ньюкасл (Англия) – Бенфика (Португалия) – 3:0

Голы: Гордон, 32, Барнс, 71, 83

Видео голов и обзор матча