Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МОУРИНЬО: «Нет зачетных баллов? Впереди еще 15 очков можно заработать»
Лига чемпионов
22 октября 2025, 04:47 | Обновлено 22 октября 2025, 05:57
110
0

МОУРИНЬО: «Нет зачетных баллов? Впереди еще 15 очков можно заработать»

Коуч Бенфики прокомментировал поражение от Ньюкала в матче Лиги чемпионов

МОУРИНЬО: «Нет зачетных баллов? Впереди еще 15 очков можно заработать»
УЕФА. Жозе Моуриньо

21 октября в 22:00 состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Ньюкасл обыграл Бенфику на Сент-Джеймс Парк в Англии (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо: «В первом тайме Сент-Джеймс Парк был тихим. Домашние болельщики чувствовали, что Бенфика была гораздо ближе к голу. Ньюкасл принес свой энтузиазм со стандартов. Это был единственный момент, когда они оказывали давление на соперника. Во втором тайме второй гол сломал игру.

Было хорошее исполнение в первом тайме. Непросто приехать сюда и сыграть так, как мы сыграли в первом тайме, создав четыре отличных момента, попав в штангу, будучи командой, которая – по моему мнению – была ближе к победе».

«У Бенфики нет очков? У нас еще есть 15 очков, которые можно заработать, играя три матча дома. Мы проиграли Челси на выезде, Ньюкаслу на выезде, что в итоге не было бы драматично. Я бы сказал, что, возможно, 10–11 – это те очки, которые нам нужны для выхода, так что играем дальше».

Вангелис Павлидис, нападающий Бенфики: «Для нас это была сложная игра. Первый тайм был равным. У нас были моменты для голов, но мы ими не воспользовались. Второй тайм был для нас очень трудным.

Серия поражений команды в турнире? Мы должны верить, что еще можем выйти в следующий раунд. Начало было тяжелым, но у нас еще есть матчи, и мы верим, что можем изменить ситуацию».

Бенфика проиграла пять матчей подряд (с учетом не только текущего сезона) в Лиге чемпионов УЕФА всего во второй раз. Следующий шанс набрать очки в этом сезоне – домашний матч против Байера из Леверкузена.

Ньюкасл Бенфика пресс-конференция Лига чемпионов Жозе Моуриньо Вангелис Павлидис
Николай Степанов Источник: УЕФА
