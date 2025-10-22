Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
22 октября 2025, 01:23 | Обновлено 22 октября 2025, 01:25
Еще один рекорд. Ямаль установил интересное достижение в Лиге чемпионов

Ламин сместил Мбаппе с вершины одного статистического рейтинга

Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, забив гол у ворота «Олимпиакоса» (6:1) в матче 3-го тура Лиги чемпионов, сместил Мбаппе с вершины статистического рейтинга.

Испанец в возрасте 18 лет и 100 дней стал самым молодым игроком в истории турнира, забившим в нем 6 голов.

Предыдущее достижение принадлежало Килиану Мбаппе, который свой 6-й гол в ЛЧ забил в возрасте 18 лет и 140 дней.

Свой гол Ямаль забил с пенальти. В истории Лиги чемпионов есть лишь один игрок, забивший с пенальти в более молодом возрасте: Боян Кркич, который в 2008 году сделал это в матче «Барселоны» против португальского «Спортинга» (18 лет и 90 дней).

