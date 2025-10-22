Еще один рекорд. Ямаль установил интересное достижение в Лиге чемпионов
Ламин сместил Мбаппе с вершины одного статистического рейтинга
Игрок «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, забив гол у ворота «Олимпиакоса» (6:1) в матче 3-го тура Лиги чемпионов, сместил Мбаппе с вершины статистического рейтинга.
Испанец в возрасте 18 лет и 100 дней стал самым молодым игроком в истории турнира, забившим в нем 6 голов.
Предыдущее достижение принадлежало Килиану Мбаппе, который свой 6-й гол в ЛЧ забил в возрасте 18 лет и 140 дней.
Свой гол Ямаль забил с пенальти. В истории Лиги чемпионов есть лишь один игрок, забивший с пенальти в более молодом возрасте: Боян Кркич, который в 2008 году сделал это в матче «Барселоны» против португальского «Спортинга» (18 лет и 90 дней).
Lamine Yamal (18 ans et 100 jours) est le plus jeune joueur de l'histoire à inscrire son 6e but en @ChampionsLeague devant Kylian Mbappé (18 ans et 140 jours). #FCBOLY— Stats Foot (@Statsdufoot) October 21, 2025
2 - At 18 years and 100 days old, Lamine Yamal is the second youngest player to score a penalty in the history of the Champions League, after Bojan Krkić against Sporting CP in November 2008 (18 years and 90 days), both playing for FC Barcelona. Personality. pic.twitter.com/ctvxE6NA4l— OptaJose (@OptaJose) October 21, 2025
