Еще один рекорд. Ямаль установил интересное достижение в Лиге чемпионов

Игрок «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, забив гол у ворота «Олимпиакоса» (6:1) в матче 3-го тура Лиги чемпионов, сместил Мбаппе с вершины статистического рейтинга.

Испанец в возрасте 18 лет и 100 дней стал самым молодым игроком в истории турнира, забившим в нем 6 голов.

Предыдущее достижение принадлежало Килиану Мбаппе, который свой 6-й гол в ЛЧ забил в возрасте 18 лет и 140 дней.

Свой гол Ямаль забил с пенальти. В истории Лиги чемпионов есть лишь один игрок, забивший с пенальти в более молодом возрасте: Боян Кркич, который в 2008 году сделал это в матче «Барселоны» против португальского «Спортинга» (18 лет и 90 дней).

Lamine Yamal (18 ans et 100 jours) est le plus jeune joueur de l'histoire à inscrire son 6e but en @ChampionsLeague devant Kylian Mbappé (18 ans et 140 jours). #FCBOLY — Stats Foot (@Statsdufoot) October 21, 2025