Боруссия в результативном матче уверенно обыграла Копенгаген

Во вторник, 21 октября, в Копенгагене состоялся матч третьего тура между одноименной командой и Боруссией Дортмунд. «Джмели» вырвали победу со счетом 2:1 благодаря голу с пенальти во втором тайме.

Первый тайм матча команды начали достаточно спокойно, присматриваясь друг к другу. Однако постепенно «Боруссия» захватила инициативу и начала всё больше давить на ворота Котарски. Это дало результат на 21-й минуте, когда великолепный удар под перекладину из-за пределов штрафной нанес Феликс Нмеча.

После этого активизировались хозяева, которые несколько раз опасно били по воротам, заставляя работать Кобеля. А на 34-й минуте они таки достигли своего. После подачи углового возник хаос в штрафной гостей, в котором Бенсебаини пытался выбить мяч подачи, но попал в Антона, и от немца тот залетел в ворота. С ничейным счётом команды ушли на перерыв.

С начала второго тайма «Боруссия» была активнее и острее и дожала соперника на 61-й минуте, когда Лукас Лерагер сфолил в штрафной на Гирраси, а Бенсебаини уверенно реализовал пенальти.

Забив второй гол, дортмундцы не остановились и продолжали активно прессинговать соперников, и это дало результат на 76-й минуте. Чуквуемека перехватил мяч на чужой половине поля и отдал пас на Нмечу. Феликс пробил из-за пределов штрафной, и мяч с рикошетом от ноги соперника, который дезориентировал Котарски, залетел в ближний угол.

Прошло ещё 10 минут, и Фабио Силва довёл счет до разгромного. Португалец отреагировал на отскок в штрафной соперника и ударом с лёта с острого угла прошил Котарски.

В этот момент казалось, что хозяева уже опустили руки, но им удалось быстро отыграть 1 гол. На 90-й минуте Дадасон замкнул подачу Сузуки с правого фланга. Однако на большее хозяевам не хватило времени.

Лига чемпионов, 3-й тур. 19 октября 2025

Копенгаген – Боруссия Дортмунд – 2:4

Голы: Антон, 34' (автогол), Дадасов, 90 – Нмеча, 21', 76'; Бенсебаини, 61' (пенальти), Сілва, 86

Видеообзор матча: