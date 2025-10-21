Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Безумие в ЛЧ. ПСЖ забил пятый гол Байеру, немецкий клуб ответил
Лига чемпионов
21 октября 2025, 23:21 |
314
0

Нуну Мендеш увеличил преимущество парижской команды, но ПСЖ быстро пропустил от Гарсии

Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 21 октября, проходит матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором играют немецкий «Байер» и французский ПСЖ.

Команды вышли на поле «BayArena» в Леверкузене, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 50-й минуте португальский защитник Нуну Мендеш увеличил преимущество парижской команды и сделал счет 5:1, однако соперник сумел сократить отставание в счете.

Дубль оформил испанец Гарсия, который в первом тайме реализовал пенальти.

ВИДЕО. Мендеш забил в ворота Байеру, Гарсия сократил отставание в счете

футбол Лига чемпионов
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
