ВИДЕО. Безумие в ЛЧ. ПСЖ забил пятый гол Байеру, немецкий клуб ответил

Во вторник, 21 октября, проходит матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором играют немецкий «Байер» и французский ПСЖ.

Команды вышли на поле «BayArena» в Леверкузене, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

На 50-й минуте португальский защитник Нуну Мендеш увеличил преимущество парижской команды и сделал счет 5:1, однако соперник сумел сократить отставание в счете.

Дубль оформил испанец Гарсия, который в первом тайме реализовал пенальти.

ВИДЕО. Мендеш забил в ворота Байеру, Гарсия сократил отставание в счете