Коноплянка назвал тренера УПЛ, которому Шовковский и Туран не ровня
Евгений похвалил Руслана Ротаня
Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка назвал лучшего тренера в чемпионате Украины.
«Если говорить о тренерах в Украине – то здесь, без сомнения, номер один для меня Руслан Петрович Ротань. Даже думать не надо.
В прошлом сезоне хорошо себя показал Шовковский, как бы там ни было сейчас. Мне также импонирует Лупашко – нравится его стиль, построение игры от вратаря, когда команда не выносит тот мяч. Это такой определенный испанский стиль, который мне близок», – сказал Коноплянка.
Ранее экс-хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка сообщил, что хотел бы видеть в национальной сборной полузащитника Владислава Кочергина.
