Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коноплянка назвал тренера УПЛ, которому Шовковский и Туран не ровня
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 01:32 |
386
1

Коноплянка назвал тренера УПЛ, которому Шовковский и Туран не ровня

Евгений похвалил Руслана Ротаня

27 октября 2025, 01:32 |
386
1 Comments
Коноплянка назвал тренера УПЛ, которому Шовковский и Туран не ровня
УАФ. Евгений Коноплянка

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка назвал лучшего тренера в чемпионате Украины.

«Если говорить о тренерах в Украине – то здесь, без сомнения, номер один для меня Руслан Петрович Ротань. Даже думать не надо.

В прошлом сезоне хорошо себя показал Шовковский, как бы там ни было сейчас. Мне также импонирует Лупашко – нравится его стиль, построение игры от вратаря, когда команда не выносит тот мяч. Это такой определенный испанский стиль, который мне близок», – сказал Коноплянка.

Ранее экс-хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка сообщил, что хотел бы видеть в национальной сборной полузащитника Владислава Кочергина.

По теме:
Денис ПОПОВ: «Для защитника сыграть на ноль – это праздник»
КОСТЫШИН: «Пенальти? Честно, не видел. Спорил за поведение Полтавы»
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Евгений Коноплянка Украинская Премьер-лига Александр Шовковский Владислав Лупашко Полесье Житомир Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Бандерас Источник: Футбол 24
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Огненное Эль-Класико. Мадридский Реал обыграл Барселону
Футбол | 26 октября 2025, 19:29 14
Огненное Эль-Класико. Мадридский Реал обыграл Барселону
Огненное Эль-Класико. Мадридский Реал обыграл Барселону

«Сливочные» увеличивают отрыв в чемпионате

Барселона вернет Лионеля Месси на Камп Ноу
Футбол | 27 октября 2025, 02:32 0
Барселона вернет Лионеля Месси на Камп Ноу
Барселона вернет Лионеля Месси на Камп Ноу

Правда, с игроком контракт не будут подписывать

Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Футбол | 26.10.2025, 16:26
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Футбол | 26.10.2025, 05:17
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Бокс | 26.10.2025, 15:22
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Олійнику, де в Коноплянки про "не рівню"?
Ответить
0
Популярные новости
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 105
Футбол
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 30
Футбол
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
26.10.2025, 00:27 1
Футбол
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем