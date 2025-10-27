Коноплянка назвал тренера УПЛ, которому Шовковский и Туран не ровня

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка назвал лучшего тренера в чемпионате Украины.

«Если говорить о тренерах в Украине – то здесь, без сомнения, номер один для меня Руслан Петрович Ротань. Даже думать не надо.

В прошлом сезоне хорошо себя показал Шовковский, как бы там ни было сейчас. Мне также импонирует Лупашко – нравится его стиль, построение игры от вратаря, когда команда не выносит тот мяч. Это такой определенный испанский стиль, который мне близок», – сказал Коноплянка.

