Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Больше половины поля. В Англии забили невероятный гол с 55 метров
Англия
21 октября 2025, 20:13 | Обновлено 21 октября 2025, 20:14
Супергол был забит в игре «Брэдфорда» и «Барнсли»

Getty Images/Global Images Ukraine. Рэйес Клирли

В субботу, 18 октября, состоялся матч 13-го тура третьего по силе дивизиона Англии между «Брэдфордом» и «Барнсли».

Поединок проходил на стадионе «Вэлли Пэрейд» в Брадфорде. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок завершился со счетом 2:2. Среди четырех голов наибольшее восхищение вызывает гол вингера гостей Рэйеса Клирли, забитый на 24-й минуте встречи: англичанину удался невероятный удар с дистанции около 55метров до ворот соперника.

Первая лига Англии. 13-й тур

Брэдфорд – Барнсли – 2:2

Голы: Сарчевич, 9, Хампфрис, 45+4 – Клирли, 24, Келли, 64

Видео гола от Клирли:

Видео голов и обзор матча:

Барнсли Брэдфорд чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
