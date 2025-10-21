ВИДЕО. Больше половины поля. В Англии забили невероятный гол с 55 метров
Супергол был забит в игре «Брэдфорда» и «Барнсли»
В субботу, 18 октября, состоялся матч 13-го тура третьего по силе дивизиона Англии между «Брэдфордом» и «Барнсли».
Поединок проходил на стадионе «Вэлли Пэрейд» в Брадфорде. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.
Поединок завершился со счетом 2:2. Среди четырех голов наибольшее восхищение вызывает гол вингера гостей Рэйеса Клирли, забитый на 24-й минуте встречи: англичанину удался невероятный удар с дистанции около 55метров до ворот соперника.
Первая лига Англии. 13-й тур
Брэдфорд – Барнсли – 2:2
Голы: Сарчевич, 9, Хампфрис, 45+4 – Клирли, 24, Келли, 64
Видео гола от Клирли:
SENSATIONAL from @BarnsleyFC's Reyes Cleary! 🤯#EFL | #SkyBetLeagueOne https://t.co/JI9bZX1Nn4 pic.twitter.com/CsVIeyVHS1— Sky Bet League One (@SkyBetLeagueOne) October 18, 2025
Видео голов и обзор матча:
