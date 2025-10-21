Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Приедет много фанов из Варшавы». Украинский тренер предупредил Шахтер
Лига конференций
21 октября 2025, 19:20 | Обновлено 21 октября 2025, 19:21
Польскую «Легию» «горняки» примут в Польше

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Украинский тренер Богдан Блавацкий, который возглавлял не только отечественные команды мастеров, но и Польши, где он работает и сейчас, эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединок основного раунда Лиги конференций «Шахтер» – «Легия», который состоится 23 октября в польском Кракове.

«Сейчас польская Экстракласа и наша УПЛ похожи тем, что отсутствуют явные лидеры. Даже футбольный гранд соседней страны – «Легия» занимает скромную девятую позицию в чемпионате. Это можно объяснить тем, что у очередного соперника «Шахтера» не все в порядке с микроклиматом в команде, кстати, уже не первый сезон, когда каждый пытается тянуть одеяло в свою сторону. Не улучшил атмосферу и приход в июле нового рулевого – румына Эдварда Йорденеску. После нескольких неудач он даже был готов уйти в отставку, но боссы «Легии» еще ему доверяют.

Кризис «Легии» вызвало и отсутствие исполнителей, которые бы в трудную минуту взяли игру на себя. Есть серьезные проблемы и с завершением атак. Варшавянам со скрипом даются голы. Вот почему я считаю фаворитом «Шахтер». В УПЛ «горняки» также не обходятся без срывов, однако на международной арене они более мотивированы и сконцентрированы, а индивидуального мастерства им не занимать. В этом компоненте они заметно превосходят «Легию».

Хочу предупредить футболистов «Шахтера», что в Краков приедет много болельщиков «Легии», которые всегда очень упорно поддерживают своих. Но я убежден, что это послужит для подопечных Арды Турана дополнительным стимулом и они своей игрой заставят замолчать варшавских фанов.

Мой прогноз? 2:0 – в пользу «Шахтера».

Ранее «Шахтер» отправился в Краков на матч с «Легией».

Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия инсайд Богдан Блавацкий
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
