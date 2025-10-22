Тренер Полесья: «Суркис хотел прислать самолет, мы подписали контракт»
Сергей Кравченко – о переходе в «Динамо»
Сергей Кравченко, который сейчас работает помощником главного тренера «Полесья», вспомнил, как в свое время перешел в киевское «Динамо».
«Игорь Михайлович Суркис позвонил мне накануне свадьбы: «Привет, хочешь играть в Динамо?» Я ответил: «Конечно». Об интересе клуба я уже знал – скауты следили за мной два года, но были сомнения, потяну ли я уровень.
Говорит: «Ты где?» – «В Донецке». Он, видимо, подумал, что я в «Шахтере», но я объяснил, что просто дома, потому что сам из Донецка, хотя все ассоциируют меня с Полтавой.
Он предлагает: «Прислать самолет, чартером в Киев?» – «Не надо, сам приеду». Уже на следующий день после свадьбы мы с отцом полетели в Киев, встретились, поговорили, но подписать контракт еще не мог – до окончания действующего оставалось больше полугода», – рассказал Кравченко.
