Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Полесья: «Суркис хотел прислать самолет, мы подписали контракт»
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 23:27 | Обновлено 22 октября 2025, 23:37
905
0

Тренер Полесья: «Суркис хотел прислать самолет, мы подписали контракт»

Сергей Кравченко – о переходе в «Динамо»

22 октября 2025, 23:27 | Обновлено 22 октября 2025, 23:37
905
0
Тренер Полесья: «Суркис хотел прислать самолет, мы подписали контракт»
ФК Полесья. Сергей Кравченко

Сергей Кравченко, который сейчас работает помощником главного тренера «Полесья», вспомнил, как в свое время перешел в киевское «Динамо».

«Игорь Михайлович Суркис позвонил мне накануне свадьбы: «Привет, хочешь играть в Динамо?» Я ответил: «Конечно». Об интересе клуба я уже знал – скауты следили за мной два года, но были сомнения, потяну ли я уровень.

Говорит: «Ты где?» – «В Донецке». Он, видимо, подумал, что я в «Шахтере», но я объяснил, что просто дома, потому что сам из Донецка, хотя все ассоциируют меня с Полтавой.

Он предлагает: «Прислать самолет, чартером в Киев?» – «Не надо, сам приеду». Уже на следующий день после свадьбы мы с отцом полетели в Киев, встретились, поговорили, но подписать контракт еще не мог – до окончания действующего оставалось больше полугода», – рассказал Кравченко.

По теме:
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Леоненко назвал игрока Динамо, которому необходимо завершить карьеру
ШАРАН: «Динамо? Это уже настолько банально, что все всем надоело»
Сергей Кравченко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис
Дмитрий Олейник Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван человек, который разрешит конфликт Шовковского и Ярмоленко
Футбол | 23 октября 2025, 00:04 0
Назван человек, который разрешит конфликт Шовковского и Ярмоленко
Назван человек, который разрешит конфликт Шовковского и Ярмоленко

Вячеслав Заховайло считает, что в ситуацию должен вмешаться Игорь Суркис

Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Футбол | 22 октября 2025, 07:58 10
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян

Валентин Рубчинский может уже зимой перебраться в Житомир

Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 06:23
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Футбол | 22.10.2025, 08:20
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Футбол | 22.10.2025, 19:08
Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
22.10.2025, 07:58 1
Футбол
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 4
Бокс
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
21.10.2025, 00:28 1
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем