Экс-игрок Динамо спрогнозировал место Украины в группе квалификации ЧМ

Экс-игрок «Динамо» Киев Сергей Кравченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua спрогнозировал место сборной Украины в отборочной группе чемпионата мира:

– Сергей, какая, на твой взгляд, будет развязка в нашей отборочной группе?

– Очень важно, что наша команда в октябрьских поединках добыла максимальный результат. А что касается прогноза, то, конечно, сейчас можно кричать во все горло, что мы выиграем два оставшихся матча и попадем на чемпионат мира с первого места. Но если быть реалистами, то нужно стараться сделать все возможное, чтобы занять второе место и пробиться в стыковые матчи.

– По очкам сейчас у нас преимущество перед Исландией.

– Согласен. Но не стоит забывать, что в отборочном турнире чемпионата мира, прежде всего, считается разница мячей. Чтобы чувствовать себя более-менее комфортно, нужно зацепиться за ничью в Париже. Но если предположить наихудший вариант, то перед последним туром у Украины и Исландии будет поровну очков, поэтому «сине-желтым» нужна будет только победа, так как мы в любом случае будем уступать исландцам по разнице мячей.

– Каким будет итоговое место сборной Украины?

– Второе.