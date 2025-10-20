Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
20 октября 2025, 09:25 | Обновлено 20 октября 2025, 09:26
Экс-игрок Динамо спрогнозировал место Украины в группе квалификации ЧМ

Сергей Кравченко ожидает, что Украина финиширует второй

Экс-игрок Динамо спрогнозировал место Украины в группе квалификации ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Экс-игрок «Динамо» Киев Сергей Кравченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua спрогнозировал место сборной Украины в отборочной группе чемпионата мира:

– Сергей, какая, на твой взгляд, будет развязка в нашей отборочной группе?
– Очень важно, что наша команда в октябрьских поединках добыла максимальный результат. А что касается прогноза, то, конечно, сейчас можно кричать во все горло, что мы выиграем два оставшихся матча и попадем на чемпионат мира с первого места. Но если быть реалистами, то нужно стараться сделать все возможное, чтобы занять второе место и пробиться в стыковые матчи.

– По очкам сейчас у нас преимущество перед Исландией.
– Согласен. Но не стоит забывать, что в отборочном турнире чемпионата мира, прежде всего, считается разница мячей. Чтобы чувствовать себя более-менее комфортно, нужно зацепиться за ничью в Париже. Но если предположить наихудший вариант, то перед последним туром у Украины и Исландии будет поровну очков, поэтому «сине-желтым» нужна будет только победа, так как мы в любом случае будем уступать исландцам по разнице мячей.

– Каким будет итоговое место сборной Украины?
– Второе.

Сергей Кравченко сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Виктор Алтухов
Ну не может публичный человек сказать, что мы будем на 3-м месте, кто его напечатает. А я могу. Шансы Украины на 3-е место около 65%, это исходя из качества игры, с кем осталось сыграть, как играют соперники. Однако часто нам везло, 35% все же остается.
