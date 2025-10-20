Экс-игрок Динамо спрогнозировал место Украины в группе квалификации ЧМ
Сергей Кравченко ожидает, что Украина финиширует второй
Экс-игрок «Динамо» Киев Сергей Кравченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua спрогнозировал место сборной Украины в отборочной группе чемпионата мира:
– Сергей, какая, на твой взгляд, будет развязка в нашей отборочной группе?
– Очень важно, что наша команда в октябрьских поединках добыла максимальный результат. А что касается прогноза, то, конечно, сейчас можно кричать во все горло, что мы выиграем два оставшихся матча и попадем на чемпионат мира с первого места. Но если быть реалистами, то нужно стараться сделать все возможное, чтобы занять второе место и пробиться в стыковые матчи.
– По очкам сейчас у нас преимущество перед Исландией.
– Согласен. Но не стоит забывать, что в отборочном турнире чемпионата мира, прежде всего, считается разница мячей. Чтобы чувствовать себя более-менее комфортно, нужно зацепиться за ничью в Париже. Но если предположить наихудший вариант, то перед последним туром у Украины и Исландии будет поровну очков, поэтому «сине-желтым» нужна будет только победа, так как мы в любом случае будем уступать исландцам по разнице мячей.
– Каким будет итоговое место сборной Украины?
– Второе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Беланов рассказал о неприятном эпизоде в Германии
Молодежный чемпионат мира U-20 завершился в Чили