«Это аномальный показатель». Кравченко – о перспективах сборной Украины

Со страниц отечественных СМИ в последний месяц вряд ли будет уходить информация о сборной Украины, которая в отборочном турнире ЧМ-2026 претендует на попадание на Мундиаль. Осталось два матча, два матча, в которых нам нужно добиться цели. А цель, в идеале, конечно, это первое место, но его завоевать будет крайне сложно в компании с таким фаворитом, как Франция. Запасной вариант – занять второе место и пробиваться на главный футбольный форум планеты через стыковые матчи, но для этого необходимо в итоговой турнирной таблице опередить Исландию.

Сборной Украины осталось провести два поединка: с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября). На что мы можем рассчитывать эксклюзивно для сайта Sport.ua спрогнозировал бывший полузащитник главной команды страны Сергей Кравченко.

– Сергей, какая, на твой взгляд, будет развязка в нашей отборочной группе?

– Очень важно, что наша команда в октябрьских поединках добыла максимальный результат. А что касается прогноза, то, конечно, сейчас можно кричать во все горло, что мы выиграем два оставшихся матча и попадем на чемпионат мира с первого места. Но если быть реалистами, то нужно стараться сделать все возможное, чтобы занять второе место и пробиться в стыковые матчи.

– По очкам сейчас у нас преимущество перед Исландией.

– Согласен. Но не стоит забывать, что в отборочном турнире чемпионата мира, прежде всего, считается разница мячей. Чтобы чувствовать себя более-менее комфортно, нужно зацепиться за ничью в Париже. Но если предположить наихудший вариант, то перед последним туром у Украины и Исландии будет поровну очков, поэтому «сине-желтым» нужна будет только победа, так как мы в любом случае будем уступать исландцам по разнице мячей.

– Каким будет итоговое место сборной Украины?

– Второе.

– То есть, мы должны обыграть Исландию на условно своем поле?

– Очень хочется в это верить. При этом нужно понимать, что в последнем туре нас ждет сильный соперник. Пусть не вводит болельщиков в заблуждение наш матч в Рейкьявике. Да, подопечные Сергея Реброва молодцы, что выиграли, но «сине-желтые» показали аномальный показатель результативности в плане xG. Такое в футболе случается крайне редко, когда при показателе 0,77 в ворота соперника залетает пять мячей. И если проанализировать саму игру, то вопросов в этом плане к нашей команде хватает.

– Какой в среднем xG при пяти забитых мячах?

– Это порядка двух. Впрочем, это все цифры, поэтому я хоть и буду удивлен, но я не против повторения истории в Варшаве, похожей на ту, которая произошла в Рейкьявике. Главное – победить (улыбается).

Турнирная таблица после четырех туров

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Франция 4 3 1 0 9 - 3 13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА 13.10.25 Исландия 2:2 Франция 10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан 09.09.25 Франция 2:1 Исландия 05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция 10 2 УКРАИНА 4 2 1 1 8 - 7 13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА 13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан 10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА 09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА 05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция 7 3 Исландия 4 1 1 2 11 - 9 13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия 13.10.25 Исландия 2:2 Франция 10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА 09.09.25 Франция 2:1 Исландия 05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан 4 4 Азербайджан 4 0 1 3 2 - 11 13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия 13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан 10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан 09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА 05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан 1 Полная таблица

Оставшиеся матчи в нашей отборочной группе

13.11.25

Азербайджан – Исландия

Франция – Украина

16.11.25