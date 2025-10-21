Миколенко назвал лучший и худший матчи в сборной Украины

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко отметил, что лучший матч в карьере провел в составе национальной команды, когда в Киеве Украина обыграла Португалию в отборе на Евро-2020.

«Самый лучший матч в сборной Украины – против Португалии в Киеве на НСК Олимпийский. Это, наверное, вообще мой лучший матч в карьере на этот момент».

«А сложнее всего эмоционально и вообще мне было в матчах группы Евро-2020. Это был мой первый большой турнир в сборной».

«Я бы, наверное, изменил бы свою подготовку, физическую и психологическую, если бы я мог вернуться, – сказал Миколенко.