Миколенко назвал лучший и худший матчи в сборной Украины
Игрок отметил матч с Португалией
Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко отметил, что лучший матч в карьере провел в составе национальной команды, когда в Киеве Украина обыграла Португалию в отборе на Евро-2020.
«Самый лучший матч в сборной Украины – против Португалии в Киеве на НСК Олимпийский. Это, наверное, вообще мой лучший матч в карьере на этот момент».
«А сложнее всего эмоционально и вообще мне было в матчах группы Евро-2020. Это был мой первый большой турнир в сборной».
«Я бы, наверное, изменил бы свою подготовку, физическую и психологическую, если бы я мог вернуться, – сказал Миколенко.
