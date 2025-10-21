Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Микель АРТЕТА: «Это очень специфическая черта Атлетико»
Лига чемпионов
21 октября 2025, 16:50 | Обновлено 21 октября 2025, 17:18
Испанский коуч дал пресс-конференцию перед матчем с «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал пресс-конференцию перед матчем третьего тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с мадридским «Атлетико»:

«Диего Симеоне – выдающийся тренер. Я восхищаюсь его достижениями в «Атлетико». Меня впечатляет не только то, чего он достиг, но и то, как он этого добился. У «Атлетико» свое лицо и свой дух. Всем ясно, что это за команда и как она играет. «Атлетико» – это и есть во многом Симеоне. Добиться таких успехов за короткий период крайне сложно. А делать это на протяжении 14 лет – это что-то невероятное.

Это очень похвально, потому что я об этом точно не просил, это желание самих игроков. Мы понимаем, что это будет очень сложный матч, так что чем раньше начнем готовиться, тем лучше. Мне по душе такая инициатива, это говорит о том, насколько игроки сосредоточены и как хотят выиграть.

«Атлетико» прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Они способны менять игру в зависимости от того, как развивается матч. Это очень специфическая черта этой команды. Мы хотим дать игрокам все, но нужно как можно проще изложить информацию, чтобы донести до них, как реализовать то, что мы хотим сделать завтра».

Ранее «Арсенал» извинился перед «Атлетико» за неудобства на Эмирейтс.

Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Лига чемпионов Микель Артета пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
