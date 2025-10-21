Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал извинился перед Атлетико за неудобства на Эмирейтс
Лига чемпионов
21 октября 2025, 12:17 |
Арсенал извинился перед Атлетико за неудобства на Эмирейтс

Футболисты мадридского клуба не смогли помыться после тренировки

Арсенал извинился перед Атлетико за неудобства на Эмирейтс
Getty Images/ Getty Images Ukraine

Менеджмент футбольного клуба «Арсенал» принес извинения мадридскому «Атлетико» из-за отсутствия горячей воды в раздевалке на «Эмирейтс».

Как пишет Times, «Арсенал» извинился перед «Атлетико» за доставленные неудобства.

Гости сообщили о проблеме с водой за 45 минут до окончания тренировки. Работники стадиона смогли решить проблему только после тренировки мадридских футболистов.

В преддверии встречи в рамках Лиги чемпионов команда Диего Симеоне тренировалась под проливным дождем в северной части Лондона в понедельник вечером и уехала в отель из-за отсутствия горячей воды.

Игра между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится во вторник, 21 октября, начало встречи запланировано на 22:00.

Оксана Баландина Источник: The Times
