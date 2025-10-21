Арсенал извинился перед Атлетико за неудобства на Эмирейтс
Футболисты мадридского клуба не смогли помыться после тренировки
Менеджмент футбольного клуба «Арсенал» принес извинения мадридскому «Атлетико» из-за отсутствия горячей воды в раздевалке на «Эмирейтс».
Как пишет Times, «Арсенал» извинился перед «Атлетико» за доставленные неудобства.
Гости сообщили о проблеме с водой за 45 минут до окончания тренировки. Работники стадиона смогли решить проблему только после тренировки мадридских футболистов.
В преддверии встречи в рамках Лиги чемпионов команда Диего Симеоне тренировалась под проливным дождем в северной части Лондона в понедельник вечером и уехала в отель из-за отсутствия горячей воды.
Игра между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится во вторник, 21 октября, начало встречи запланировано на 22:00.
