Арсенал оставил Атлетико без горячей воды перед матчем ЛЧ

«Атлетико» Мадрид подал официальную жалобу на «Арсенал» в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за холодного душа.

Команда Диего Симеоне в понедельник вечером прибыла в Лондон на матч Лиги чемпионов против «канониров».

Делегация «матрасников» осталась разочарована условиями, с которыми им пришлось столкнуться по окончании тренировки. Игроки не смогли принять душ из-за отсутствия горячей воды.

Ситуация вызвала недоумение у футболистов и тренерского штаба «Атлетико» – они провели вторую часть тренировки под дождем и смогли принять душ лишь после прибытия в гостиницу.

Как отмечает The Sun, администрация мадридского клуба сообщила представителям «Арсенала» о проблеме в 17:30, но никакой реакции не последовало. Отмечается, что «Атлетико» подал жалобу в УЕФА.

Матч «Арсенал» – «Атлетико» пройдет сегодня, 21 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00.