Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал оставил Атлетико без горячей воды перед матчем ЛЧ
Лига чемпионов
21 октября 2025, 07:15 | Обновлено 21 октября 2025, 08:12
548
0

Арсенал оставил Атлетико без горячей воды перед матчем ЛЧ

Мадридцы провели часть тренировки под дождем и смогли помыться только в отеле

21 октября 2025, 07:15 | Обновлено 21 октября 2025, 08:12
548
0
Арсенал оставил Атлетико без горячей воды перед матчем ЛЧ
Getty Images/ Getty Images Ukraine. ФК Атлетико Мадрид

«Атлетико» Мадрид подал официальную жалобу на «Арсенал» в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за холодного душа.

Команда Диего Симеоне в понедельник вечером прибыла в Лондон на матч Лиги чемпионов против «канониров».

Делегация «матрасников» осталась разочарована условиями, с которыми им пришлось столкнуться по окончании тренировки. Игроки не смогли принять душ из-за отсутствия горячей воды.

Ситуация вызвала недоумение у футболистов и тренерского штаба «Атлетико» – они провели вторую часть тренировки под дождем и смогли принять душ лишь после прибытия в гостиницу.

Как отмечает The Sun, администрация мадридского клуба сообщила представителям «Арсенала» о проблеме в 17:30, но никакой реакции не последовало. Отмечается, что «Атлетико» подал жалобу в УЕФА.

Матч «Арсенал» – «Атлетико» пройдет сегодня, 21 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

По теме:
Тренер Вильярреала назвал главную задачу в матче с Ман Сити
Тренер Реала Алонсо оценил уровень игры Мбаппе
ФОТО. Сеск Фабрегас очень мило поздравил дочь. Она очень похожа на маму
Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Лига чемпионов Диего Симеоне
Оксана Баландина Источник: The Sun
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Футбол | 21 октября 2025, 06:23 7
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3

В тройку лучших команд входят Кривбасс, Шахтер и Динамо

ФОТО. 18-летний сенегальский вратарь был похищен и убит
Футбол | 21 октября 2025, 05:05 0
ФОТО. 18-летний сенегальский вратарь был похищен и убит
ФОТО. 18-летний сенегальский вратарь был похищен и убит

Шейх Туре был найден мертвым

У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
Футбол | 20.10.2025, 10:30
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
Леоненко назвал матч, после которого Суркис может уволить Шовковского
Футбол | 20.10.2025, 09:33
Леоненко назвал матч, после которого Суркис может уволить Шовковского
Леоненко назвал матч, после которого Суркис может уволить Шовковского
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Футбол | 21.10.2025, 07:04
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 80
Футбол
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 30
Футбол
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
19.10.2025, 12:51 4
Футбол
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
20.10.2025, 07:22 1
Бокс
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем