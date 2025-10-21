Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 17:26 |
1085
4

Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов

Николай Шапаренко может перебраться в Европу

21 октября 2025, 17:26 |
1085
4 Comments
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Лидер киевского «Динамо» Николай Шапаренко может в ближайшее трансферное окно сменить клубную прописку.

По информации источника, центральный полузащитник киевлян оказался в сфере интересов нескольких европейских клубов. За футболистом следят такие команды, как: «Штутгарт», «Галатасарай», «Трабзонспор», «Фиорентина», «Ницца» и «Олимпиакос».

У Шапаренко действующий контракт с клубом до сентября 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 11 миллионов евро.

В этом сезоне Шапаренко на клубном уровне провел 15 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Ранее появилась информация, что Шапаренко пропустит следующий матч еврокубка.

По теме:
Главный тренер Самсунспора очень лестно высказался о Динамо накануне матча
Ворскла нашла игроков на усиление состава. Ведут переговоры
Два зрелищных вечера. 3-й тур Лиги чемпионов: расписание матчей и таблица
Николай Шапаренко Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Лиги 1 трансферы трансферы Бундеслиги Штутгарт Галатасарай Фиорентина Трабзонспор Ницца Олимпиакос Пирей
Дмитрий Олейник Источник: Legioners.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Футбол | 21 октября 2025, 12:18 9
Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»

Пьер Менес подверг критике трансфер украинца

Георгий СУДАКОВ о Моуриньо: «Та ну нет, это невозможно. Я не верил»
Футбол | 21 октября 2025, 16:52 1
Георгий СУДАКОВ о Моуриньо: «Та ну нет, это невозможно. Я не верил»
Георгий СУДАКОВ о Моуриньо: «Та ну нет, это невозможно. Я не верил»

Игрок не думал, что Жозе возглавит команду

«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Футбол | 21.10.2025, 00:59
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 21.10.2025, 11:09
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Футбол | 21.10.2025, 10:12
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Oleksandr Shvachka
Кайрат
Ответить
0
MaximusOne
Хіба що якийсь аутсайдер з Ліги чемпіонів Азії, і то не факт.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
20.10.2025, 06:42
Бокс
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 26
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 31
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем