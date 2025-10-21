Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов

Лидер киевского «Динамо» Николай Шапаренко может в ближайшее трансферное окно сменить клубную прописку.

По информации источника, центральный полузащитник киевлян оказался в сфере интересов нескольких европейских клубов. За футболистом следят такие команды, как: «Штутгарт», «Галатасарай», «Трабзонспор», «Фиорентина», «Ницца» и «Олимпиакос».

У Шапаренко действующий контракт с клубом до сентября 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 11 миллионов евро.

В этом сезоне Шапаренко на клубном уровне провел 15 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Ранее появилась информация, что Шапаренко пропустит следующий матч еврокубка.