Два легионера Эпицентра рискуют пропустить матч с Александрией
Джеоване и Себерио не тренируются с командой
10-й тур УПЛ откроется матчем «Александрия» – «Эпицентр», который состоится 24 октября.
Как стало известно Sport.ua, подоляне, которые на прошлой неделе сенсационно победили в гостях «Карпаты» – 3:1, уже начали подготовку к противостоянию с соседом по турнирной таблице, где, как говорят в таких случаях, на кону будет 6 очков.
Пока что в общей группе «Эпицентра» не тренируются из-за травм легионеры Джеоване из Бразилии и испанец Себерио, который был заменен в матче с «Карпатами».
Уже восстановились после травм Иван Бендера и Владислав Супряга, который во Львове в компенсированное время вышел на поле вместо Вадима Сидуна.
Сейчас подопечные Сергея Нагорняка занимают 14 место в чемпионате, набрав шесть очков.
Ранее Николай Миронюк рассказал, что помогло «Эпицентру» выиграть во Львове.
