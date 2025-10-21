Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два легионера Эпицентра рискуют пропустить матч с Александрией
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 14:31 | Обновлено 21 октября 2025, 14:35
Джеоване и Себерио не тренируются с командой

Джеоване и Себерио не тренируются с командой

Два легионера Эпицентра рискуют пропустить матч с Александрией
ФК Эпицентр

10-й тур УПЛ откроется матчем «Александрия» – «Эпицентр», который состоится 24 октября.

Как стало известно Sport.ua, подоляне, которые на прошлой неделе сенсационно победили в гостях «Карпаты» – 3:1, уже начали подготовку к противостоянию с соседом по турнирной таблице, где, как говорят в таких случаях, на кону будет 6 очков.

Пока что в общей группе «Эпицентра» не тренируются из-за травм легионеры Джеоване из Бразилии и испанец Себерио, который был заменен в матче с «Карпатами».

Уже восстановились после травм Иван Бендера и Владислав Супряга, который во Львове в компенсированное время вышел на поле вместо Вадима Сидуна.

Сейчас подопечные Сергея Нагорняка занимают 14 место в чемпионате, набрав шесть очков.

Ранее Николай Миронюк рассказал, что помогло «Эпицентру» выиграть во Львове.

Эпицентр Каменец-Подольский Александрия Украинская Премьер-лига травма чемпионат Украины по футболу инсайд Джеоване Монтанари
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
