Два легионера Эпицентра рискуют пропустить матч с Александрией

10-й тур УПЛ откроется матчем «Александрия» – «Эпицентр», который состоится 24 октября.

Как стало известно Sport.ua, подоляне, которые на прошлой неделе сенсационно победили в гостях «Карпаты» – 3:1, уже начали подготовку к противостоянию с соседом по турнирной таблице, где, как говорят в таких случаях, на кону будет 6 очков.

Пока что в общей группе «Эпицентра» не тренируются из-за травм легионеры Джеоване из Бразилии и испанец Себерио, который был заменен в матче с «Карпатами».

Уже восстановились после травм Иван Бендера и Владислав Супряга, который во Львове в компенсированное время вышел на поле вместо Вадима Сидуна.

Сейчас подопечные Сергея Нагорняка занимают 14 место в чемпионате, набрав шесть очков.

