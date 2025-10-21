Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Охотно приглашу кого-нибудь из украинцев в Гагру»
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 14:21 | Обновлено 21 октября 2025, 14:31
522
0

Новый вызов для сербского специалиста

ФК Ворскла. Желько Любенович

В понедельник грузинский ФК «Гагра» официально объявил о подписании контракта с сербским тренером Желько Любеновичем, известным украинским болельщикам по выступлениям в составе «Кривбасса», «Таврии», «Александрии» и «Заре», а также по тренерской работе в «Минае» и «Вор». В Тбилиси, где свои домашние матчи проводит эта команда, состоялось представление нового руководителя коллектива.

О новом повороте в своей карьере 44-летний рассказал Sport.ua.

– Да, действительно, буду работать в Грузии – стране, которая, как и Украина, известна всем своим гостеприимством и искренностью, – сказал он. – В свое время я на протяжении двух с половиной месяцев работал в ФК «Гагра» в роли спортивного директора. Это было в 2022 году. О том периоде у меня остались приятные воспоминания. Поэтому, когда возник вариант вернуться в этот клуб в роли главного тренера, охотно поехал в Грузию. Благодарен руководству «Гагры» за доверие, которое я попытаюсь оправдать.

– На какой срок заключен контракт?
– На один год.

Уже успели познакомиться с новыми подопечными?
– Да. Уже провел три тренировки.

Стиль игры «Гагры» изучали по видео или видели вживую?
– И то, и другое. Ознакомился с видео, а последнюю игру, в которой «Гагра» встречалась с кутаисским «Торпедо», смотрел вживую.

– Есть ли в составе команды игроки, которых вы знаете по выступлениям в украинском футболе, где для вас секретов не было?
– Есть. Это полузащитник Илья Скрипник, воспитанник футбольной школы «Динамо» (Киев).

Планируете ли в будущем пригласить в ряды свои команды еще кого-нибудь из украинских игроков?
– Один уже есть. Однако я буду не против, если еще кто-нибудь появится.

Какая задача поставлена ​​перед вами руководством клуба?
– Как можно выше подняться в турнирной таблице. На сегодняшний день команда занимает 6 место.

– Когда ожидать ваш непосредственный дебют на тренерском мостике «Гагры»?
– Уже сегодня. Мы будем играть на выезде с «Дилой» (Гори).

Предыдущим местом работы серба была полтавская «Ворскла», с которой вынужден был расстаться в июле этого года. В «Минае» он провел период с ноября 2023-го по январь 2025-го.

Желько Любенович Гагра чемпионат Грузии по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
