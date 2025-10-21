Довбик высказался о Гасперини: «Форварды при нем прогрессируют»

Форвард Ромы и сборной Украины Артем Довбик считает, что тренер Волков Джан Пьеро Гасперини способен помочь игроку добиться прогресса.

«Он действительно много работает с форвардами. Показывает, как он хочет, чтобы мы работали. Он дал мне много новой информации, и я понимаю, что если я это приму, то это мне поможет».

«Я могу играть немного иначе. Я знаю, что все форварды, которые с ним работали, добивались результата и прогресса. Мы с Русланом Малиновским обсуждали Гасперини, он дал мне несколько советов по поводу тренера», – сказал Довбик.

В нынешнем сезоне Артем забил 1 гол и сделал 1 ассист.