Довбик высказался о Гасперини: «Форварды при нем прогрессируют»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
21 октября 2025, 14:29 | Обновлено 21 октября 2025, 14:50
Игрок доволен работой с тренером

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард Ромы и сборной Украины Артем Довбик считает, что тренер Волков Джан Пьеро Гасперини способен помочь игроку добиться прогресса.

«Он действительно много работает с форвардами. Показывает, как он хочет, чтобы мы работали. Он дал мне много новой информации, и я понимаю, что если я это приму, то это мне поможет».

«Я могу играть немного иначе. Я знаю, что все форварды, которые с ним работали, добивались результата и прогресса. Мы с Русланом Малиновским обсуждали Гасперини, он дал мне несколько советов по поводу тренера», – сказал Довбик.

В нынешнем сезоне Артем забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Артем Довбик Рома Рим Джан Пьеро Гасперини Серия A
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
