Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в еврокубковых поединках в период с 21 по 23 октября.

Лига чемпионов

3 тур

21.10.2025

«Байер» – «ПСЖ»

Подтянулись «фармацевты» после неудачного старта сезона, это очевидно. Пускай отставка Эрика тен Хага и выглядела сплошным недоразумением – нидерландского специалиста убрали уже после двух матчей чемпионата, и руководство «Байера» тогда не пинал разве что ленивый – и за такое скоропостижное решение, и за выплату серьезной неустойки тренеру, тем не менее, тот столь неоднозначный шаг себя оправдал. Под руководством Каспера Юльмана действующий вице-чемпион совершил отличный спурт: команда уже пятая в турнирной таблице Бундеслиги. С отставанием от второго «Лейпцига» лишь на два очка. «Баварию» во внимание уже не берем: ее можно смело начинать поздравлять с очередным чемпионством, настолько она сейчас хороша. В общем, после неудачного старта «Байер», растерявший в межсезонье почти всех звезд, проснулся. И бешенный выездной матч против «Майнца» – 4:3 в пользу гостей – тому подтверждение.

А вот действующий чемпион и Франции, и Лиги чемпионов пока что в поисках баланса. Если в чемпионской Лиге дела у подопечных Луиса Энрике идут отлично – у них максимум баллов после двух матчей, в том числе победа над «Барселоной», то вот на внутренней арене дела у нашего Ильи Забарного и компании пока что не совсем так, как того бы хотелось и Забарному, и его одноклубникам. Перед матчем против «Байера» парижане дома едва унесли ноги от «Страсбура» (огненная ничья 3:3), уступив первое место в чемпионате «Марселю». И пропускает сейчас «Сен-Жермен» регулярно, и забивает не так много, как в минувшем сезоне.

Учитывая все эти тенденции, оптимальной видится ставка «обе забьют». Ну, а если говорить о результате, но, наверное, ничья.

21.10.2025

«Арсенал» – «Атлетико»

Матч, в котором возможно абсолютно все: и «сухая» игра, и голевая феерия, и победа хозяев, и виктория гостей. Команды в некотором роде похожи друг на друга. Похожи единой тренерской школой – испанской. Ставкой на надежную оборону и умение подстраиваться под оппонента.

Перед матчем с «матрасниками» команда Микеля Артеты вернула себе лидерство в АПЛ, минимально одолев в дерби «Фулхэм». После восьми туров в пассиве «канониров» - лишь одно поражение и всего три пропущенных мяча.

Команда Диего Симеоне перед вояжем в Лондон тоже минимально, в эконом-режиме одолела «Осасуну». В пассиве мадридцев – тоже лишь одно поражение в Примере после девяти туров, но уже десять пропущенных мячей.

«Арсенал» имеет на данный момент максимум в ЛЧ, а вот у «Атлетико» уже одна пробоина. Мой прогноз – мадридцы выстоят в столице Британии.

21.10.2025

«Ньюкасл» – «Бенфика»

Соперники до сих пор в поисках своей игры. Причини этого затянувшегося поиска у них разные. «Ньюкасл» оказался заложником летней трансферной саги имени Исака, поэтому до сих пор пожинает ее плоды. Команду лихорадит, и она на данный момент – даже чуть ниже середины в турнирной таблице, имея лишь семь забитых в восьми турах.

У команда наших Анатолия Трубина и Георгия Судакова проблема иная: «Бенфика» начинала сезон с одним тренером, а продолжает с другим. И не просто с другим, а с самим «Особенным». Хотя пока что ничем особенным Жозе Моуринью во главе «орлов» похвастаться не может: пока что его коллектив идет третьим в таблице внутреннего первенства.

У гостей перед этой игрой – ноль очков в основном раунде ЛЧ, у хозяев – три. Стало быть, проигрывать обоим – ну очень нежелательно. Особенно гостям. Тем не менее, предположу, что именно гости и проиграют.

22.10.2025

«Реал» – «Ювентус»

Ах, какая красивейшая вывеска в этого матча! Настоящая классика Лиги чемпионов. Соперники – не только достойны друг друга, но и очень неудобные друг для друга. В рамках ЛЧ в очных встречах у «сливочных» 10 побед, у «бьянконери» – девять. И разница мячей – тоже очень конкурентная – 26:25 в пользу «Мадрида». Так что, в каком бы состоянии не пребывали соперники, противостояние, каким оно должно быть, в их поединке гарантировано.

Небольшим фаворитом считаю команду Хаби Алонсо. И укомплектована она получше, и имеет такой козырь в атаке – Мбаппе, – который и близко не имеет «Старая синьора». Зато «Юве» практически в любом своем состоянии может вытянуть матч за счет защиты (правда, против «Комо» не вытянул).

Предположу, что в этот раз атака «Мадрида» окажется сильнее обороны «Ювентуса».

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

22.10.2025

«Челси» – «Аякс»

Еще одна громкая вывеска в отчетном туре чемпионской Лиги. Хотя в данном случае фаворит пары для меня однозначный – «Челси». И это несмотря на то, что команда Энцо Марески до сих пор страдает от травмопада. Тем не менее, накануне матча против амстердамцев лондонцы на выезде легко разгромили кризисный «Ноттингем Форес», и продолжают реальную борьбу в гонке преследования в АПЛ. «Синие» побеждают в трех последних матчах.

А вот «красно-белые» перед матчем в Лондоне проиграли в чемпионате своей страны принципиальный матч «Алкмаару», да еще и дома – 0:2, и скатились на четвертое место. Самый титулованный клуб Нидерландов неизменно пропускает в последних восьми поединках. В ЛЧ амстердамцы пока вообще не забивали, зато пропустили аж шесть мячей.

В общем, все указывает на то, что «Челси» должен одержать комфортную победу.

22.10.2025

«Айнтрахт» – «Ливерпуль»

Много забивает, много пропускает – вот такой нынче «Айнтрахт». Причем эта тенденция относится и на Бундеслигу, и на Лигу чемпионов. Если брать во внимание главный континентальный турнир, то в нем от результатов команды из Франкфурта можно рехнуться: в первом туре в родных стенах вынесли вперед ногами крепкий «Галатасарай» – 5:1, а затем на выезде с таким же счетом проиграли «Атлетико».

Что интересно, после той оплеухи «Галатасарай» сумел оклематься и переиграть дома «Ливерпуль», в то время как «Ливерпуль» в стартовом туре оказался сильнее как раз «Атлетико»… Вот такие завихрения турнирной судьбы.

Перед очным матчем соперники были в примерно равных условиях: матчи внутреннего календаря провели в один день. Но если учесть, что «Ливер» играл главное английское дерби – против «МанЮнайтед», и впервые за девять лет проиграл «красным дьяволам» в родных стенах, а теперь команде Слота предстоит непростой вояж в Франкфурт, я бы все-таки не рекомендовал ставить на победу «красных». Мой прогноз: «Айнтрахт» не проиграет.



Лига Европы

3 тур

23.10.2025

«Ноттингем Форест» – «Порту»

Безумству безумных поем мы песню: «Ноттингем Форест» снова уволил главного тренера. Следом за Нуну Санту, который впервые за 30 лет вывел «лесников» в еврокубки, отправился и Ангелос Постекоглу, который в минувшем сезоне стал триумфатором Лиги Европы. Бывший тренер «Тоттенхэма» провел восемь матчей во главе «НФ», и не одержал ни одной победы. Это худший наставник в истории «Форест». Он пробыл во главе команды лишь 39 дней. Последней каплей, переполнившей чашу терпения и без того нетерпеливого Евангелоса Маринакиса, собственника «НФ», стало безвольное поражение его команды в домашнем матче «Челси». Да уж, нашему Александру Зинченко не позавидуешь. Не в ту команду он пошел за игровой практикой.

А вот у «Порту», как раз, во внутреннем первенстве все хорошо: команда лидирует. Да и в ЛЕ на ее счету две победы, в то время как «НФ» имеет лишь одно очко.

Мой прогноз – «лесники» снова не выиграют.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.