Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
Юрген не исключил возвращения в «Ливерпуль»
Бывший тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал команду, ради которой готов возобновить тренерскую карьеру.
«Я говорил, что никогда не буду тренировать другой английский клуб. То есть если я вернусь к тренерству – это будет только «Ливерпуль». Да, это возможно», – сказал Клопп.
Недавно Юрген Клопп объявил, что завершает тренерскую карьеру.
Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.
