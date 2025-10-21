Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать

Бывший тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал команду, ради которой готов возобновить тренерскую карьеру.

«Я говорил, что никогда не буду тренировать другой английский клуб. То есть если я вернусь к тренерству – это будет только «Ливерпуль». Да, это возможно», – сказал Клопп.