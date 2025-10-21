Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать

Юрген не исключил возвращения в «Ливерпуль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал команду, ради которой готов возобновить тренерскую карьеру.

«Я говорил, что никогда не буду тренировать другой английский клуб. То есть если я вернусь к тренерству – это будет только «Ливерпуль». Да, это возможно», – сказал Клопп.

Недавно Юрген Клопп объявил, что завершает тренерскую карьеру.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

Юрген Клопп Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: Sky Sports
