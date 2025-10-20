Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 октября 2025, 18:31
FIFA столкнулась с уголовным делом за нелицензированные азартные игры

Швейцарские власти могут заблокировать доступ к платформе для резидентов страны

FIFA столкнулась с уголовным делом за нелицензированные азартные игры
iStock

Швейцарское управление по надзору за азартными играми (GESPA) возбудило уголовное дело против FIFA из-за платформы FIFA Collect на базе NFT.

Регулятор считает, что лотереи и ставки на спорт на платформе являются нелицензированными азартными играми по швейцарскому законодательству. FIFA может получить штрафы, хотя платформа продолжает работать.

FIFA Collect позволяет покупать и обменивать NFT с ключевыми моментами Чемпионата мира по футболу. Некоторые токены дают ранний доступ к билетам на ЧМ 2026 года. GESPA выявила, что механика случайного распределения NFT напоминают ставки на спортивные события, что делает их азартными играми без лицензии.

Организация нелицензированных азартных игр является уголовным преступлением с возможными штрафами или тюремным сроком. GESPA также может потребовать блокировки платформы и ограничить доступ швейцарских пользователей.

В ОАЭ назван первый победитель джекпота лотереи на $27 млн

По теме:
В ОАЭ назван первый победитель джекпота лотереи на $27 млн
Революция в футболе. Правило офсайда могут изменить перед чемпионатом мира
ФОТО. Диего Марадона – воплощение духа и стиля 80-х и начала 90-х
