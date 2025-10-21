Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 октября 2025, 23:02 | Обновлено 21 октября 2025, 23:05
Источник: известна судьба Шовковского в Динамо после неудачи с Зарей

Руководство клуба не думает об увольнении наставника

Источник: известна судьба Шовковского в Динамо после неудачи с Зарей
ФК Динамо. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» в матче с «Зарей» продлило свою безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганика, руководство киевлян на данном этапе не думает об отставке тренера – Александр Шовковский продолжит свою работу в клубе.

Александр Шовковский работает в «Динамо» с ноября 2023 года. За это время тренер привел киевлян к чемпионству в прошлом сезоне.

18 октября прошел поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо». Команды провели матч на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве – поединок завершился вничью 1:1.

Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря - Динамо
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
