Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Лига конференций
20 октября 2025, 17:41 | Обновлено 20 октября 2025, 18:17
Главным претендентом на первое место считается английский «Кристал Пэлас»

Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
ФК Динамо Киев

В четверг, 23 октября, будут сыграны 18 матчей второго тура основного этапа Лиги конференций – борьбу в турнире продолжают и две украинские команды.

Донецкий «Шахтер» ранее вырвал победу в противостоянии с шотландским «Абердином (3:2), а тепер на выезде померяется силами с польской «Легией».

«Динамо» попытается реабилитироваться в поединке с турецким «Самсунспором» – в предыдущем туре подопечыне Александра Шовковского уступили английскому «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

Аналитический портал Football Meets Data оценил шансы команд в борьбе за путевку в плей-офф – главным претендентом на первое место в основном этапе считается именно «Кристал Пэлас». Вероятность того, что английская команда займет первое место составляет 95%.

В тройку главных претендентов также вошли французский «Страстбург» (82%) и «Шахтер» (79%). При этом, по мнению экспертов, эти команды обязаны без проблем проходить в следующий раунд (99%).

«Динамо» имеет небольшие шансы на попадание в восьмерку сильнейших (всего 4%), однако портал уверен, что чемпионы Украины продолжат свой путь и в плей-офф и смогут удержаться в топ-24 с вероятностью в 64%.

Шансы команд на выход в плей-офф Лиги конференций (по версии Football Meets Data)

По теме:
Эксперт: «Если тренер Динамо хочет всех высмеять... У них 5 ничьих подряд»
Динамо существенно расширило квоту болельщиков на матчах
Очеретько о голе за сборную Украины: «Кричу – Бондаренко, дай передачу»
Лига конференций Шахтер Донецк Динамо Киев Кристал Пэлас Страсбург статистика
Николай Титюк Источник: Instagram
Сообщить об ошибке

Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Spaceman
Десь так і є, але може бути гірше
Ответить
+1
ALM
Шахту та ж Рая накаже у очній зустрічі. Мабуть спонсор цього рейтингу - Ринат.
Ответить
0
New Zealander
Третій лише? Що вони курять ? Кристал і Страсбург ставлять вище Шахти 
Ответить
0
uausa
Динамо програли КП 0:2 а не 2:3
Ответить
0
stasina
Кротяча провокація! Слава Суркісам!
Ответить
0
Микола Унгурян
а навіщо дублювати новину 2-тжневої давнини? 
було ж 2 тижня тому про "прогнози суперкомпютера")))
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
dimando560
Шахтар ледве обіграв Абердін, який на передостанньому місці по прогнозам))))))
Ответить
-2
kadaad .
Динамо будет на дне.
Ответить
-3
