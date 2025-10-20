Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК

В четверг, 23 октября, будут сыграны 18 матчей второго тура основного этапа Лиги конференций – борьбу в турнире продолжают и две украинские команды.

Донецкий «Шахтер» ранее вырвал победу в противостоянии с шотландским «Абердином (3:2), а тепер на выезде померяется силами с польской «Легией».

«Динамо» попытается реабилитироваться в поединке с турецким «Самсунспором» – в предыдущем туре подопечыне Александра Шовковского уступили английскому «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

Аналитический портал Football Meets Data оценил шансы команд в борьбе за путевку в плей-офф – главным претендентом на первое место в основном этапе считается именно «Кристал Пэлас». Вероятность того, что английская команда займет первое место составляет 95%.

В тройку главных претендентов также вошли французский «Страстбург» (82%) и «Шахтер» (79%). При этом, по мнению экспертов, эти команды обязаны без проблем проходить в следующий раунд (99%).

«Динамо» имеет небольшие шансы на попадание в восьмерку сильнейших (всего 4%), однако портал уверен, что чемпионы Украины продолжат свой путь и в плей-офф и смогут удержаться в топ-24 с вероятностью в 64%.

Шансы команд на выход в плей-офф Лиги конференций (по версии Football Meets Data)