ЮКСА – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 октября видеотрансляцию матча 12-го тура Первой лиги
20 октября проходит матчи 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 12-й тур, 20 октября 2025
14:00. ЮКСА Тарасовка – Левый Берег Киев
Турнирная таблица
