ЮКСА – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 октября проходит матчи 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 12-й тур, 20 октября 2025

14:00. ЮКСА Тарасовка – Левый Берег Киев

Турнирная таблица