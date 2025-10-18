Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
ЮКСА
20.10.2025 14:00 - : -
Левый Берег
Украина. Первая лига
ЮКСА – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 20 октября в 14:00 по Киеву

ФК Левый Берег

В понедельник, 20 октября состоится поединок 12-го тура Первой лиги Украины между «ЮКСА» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

ЮКСА

Не в лучшей форме находятся тарасовцы в текущем сезоне. За 11 игр Первой лиги команда набрала 12 баллов, которые пока позволяют ей занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. Отрыв от зоны переходных игр на данный момент составляет 4 очка, а расстояние от топ-4 – 9 зачетных пунктов.

Кубок Украины команда покинула из-за казуса – в матче 1/32 финала против винницкой «Нивы» за «ЮКСА» сыграл незаявленный игрок, из-за чего «крестоносцам» засчитали техническое поражение.

Левый Берег

А вот киевляне по возвращении в Первую лигу снова являются одними из претендентов на повышение. После 10 сыгранных игр коллектив имеет на счету 19 баллов и занимает 5-ю строчку турнирной таблицы, отставая от зоны переходных игр за повышение всего на 2 очка. Однако следует отметить, что у «Левого Берега» есть игра в запасе.

Из Кубка Украины команда вылетела после минимального поражения против «Виктории» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

Клубы еще не встречались в официальных играх.

Интересные факты

  • «Левый Берег» хранит ворота сухими уже в 4 играх подряд.
  • 3/5 последних домашних игр «ЮКСА» завершились вничью 0:0.
  • «ЮКСА» имеет только 1 победу в последних 6 поединках.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.67.

ЮКСА
20 октября 2025 -
14:00
Левый Берег
