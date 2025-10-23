Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр РЯБОКОНЬ: «Это была сложная игра для обеих команд»
Первая лига
ЮКСА
20.10.2025 14:00 – FT 0 : 1
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 октября 2025, 12:22 | Обновлено 23 октября 2025, 12:34
98
0

Александр РЯБОКОНЬ: «Это была сложная игра для обеих команд»

Главный тренер «Левого Берега» прокомментировал результат матча с ФК ЮКСА

23 октября 2025, 12:22 | Обновлено 23 октября 2025, 12:34
98
0
Александр РЯБОКОНЬ: «Это была сложная игра для обеих команд»
ФК Левый Берег. Александр Рябоконь

В матче 12-го тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 1:0 обыграл ФК ЮКСА. Оценку поединку дал наставник «Левого Берега» Александр Рябоконь.

«Это была сложная игра для обеих команд. Очень напряженное противостояние, в котором шансы имели оба соперника. Концовку встречи провели удачнее и набрали важные три очка. Гол Банады решил судьбу матча. Нам не хватало Сиднея, пропускавшего игру из-за дисквалификации. Однако ребята справились и победили. В раздевалке поблагодарили друг друга за игру, но эйфории не было. С хорошими эмоциями будем готовиться к матчу против Черноморца», – сказал Александр Рябоконь.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Левый Берег).
По теме:
Голкипер Буковины: «Мы серьезный раздражитель для каждого соперника»
Срна пояснил, почему не ушел из Шахтера, когда рф напала на Украину
Туран назвал худший матч Шахтера под его руководством: «Могу принять»
Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Александр Рябоконь Андерсон Мендес Рибейро пресс-конференция
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера высказался о финансовых аппетитах Конопли
Футбол | 23 октября 2025, 12:13 0
Легенда Шахтера высказался о финансовых аппетитах Конопли
Легенда Шахтера высказался о финансовых аппетитах Конопли

Бывший нападающий «горняков» Виктор Грачев считает, что это внутренние дела клуба

Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Футбол | 22 октября 2025, 14:10 7
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ

Известно, что решил тренер парижан

Хаби АЛОНСО: «Это, пожалуй, лучший вратарь в мире. Дело в его характере»
Футбол | 22.10.2025, 13:01
Хаби АЛОНСО: «Это, пожалуй, лучший вратарь в мире. Дело в его характере»
Хаби АЛОНСО: «Это, пожалуй, лучший вратарь в мире. Дело в его характере»
«Как так могло получиться?» Маркевич – о работе Арды Турана в Шахтере
Футбол | 23.10.2025, 08:56
«Как так могло получиться?» Маркевич – о работе Арды Турана в Шахтере
«Как так могло получиться?» Маркевич – о работе Арды Турана в Шахтере
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Бокс | 22.10.2025, 12:53
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 24
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 135
Футбол
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
22.10.2025, 07:58 10
Футбол
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
22.10.2025, 02:43 2
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем