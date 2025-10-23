В матче 12-го тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 1:0 обыграл ФК ЮКСА. Оценку поединку дал наставник «Левого Берега» Александр Рябоконь.

«Это была сложная игра для обеих команд. Очень напряженное противостояние, в котором шансы имели оба соперника. Концовку встречи провели удачнее и набрали важные три очка. Гол Банады решил судьбу матча. Нам не хватало Сиднея, пропускавшего игру из-за дисквалификации. Однако ребята справились и победили. В раздевалке поблагодарили друг друга за игру, но эйфории не было. С хорошими эмоциями будем готовиться к матчу против Черноморца», – сказал Александр Рябоконь.