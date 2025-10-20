Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Победа на 89-й минуте. Левый Берег снова выиграл и поднялся в топ-4
Первая лига
ЮКСА
20.10.2025 14:00 – FT 0 : 1
Левый Берег
Украина. Первая лига
Украина. Первая лига
20 октября 2025, 16:08 | Обновлено 20 октября 2025, 16:15
395
0

Победа на 89-й минуте. Левый Берег снова выиграл и поднялся в топ-4

Завершился тур Первой лиги

20 октября 2025, 16:08 | Обновлено 20 октября 2025, 16:15
395
0
Победа на 89-й минуте. Левый Берег снова выиграл и поднялся в топ-4
ФК Левый берег

Состоялся последний матч 12-го тура Первой лиги.

Левый Берег на выезде сыграл против команды ЮКСА и добыл непростую победу со счетом 1:0 благодаря голу Банады на 89-й минуте встречи.

Это третья кряду победа киевлян после назначения наставником Александра Рябоконя.

Левый Берег набирает 22 очка и поднимается в топ-4. У ЮКСА 12 пунктов и 11-е место.

Первая лига. 12-й тур

ЮКСА – Левый Берег 0:1
Гол: Банада, 89

Турнирная таблица

По теме:
Василий РУНИЧ: «Обидно, что не смогли забить больше голов»
Марко САПУГА: «Не хватило точного завершающего удара»
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Мы не имеем права дома проигрывать с таким счетом»
Первая лига Украины Левый Берег Киев ЮКСА Тарасовка
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
