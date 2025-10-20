20.10.2025 14:00 – FT 0 : 1
Украина. Первая лига20 октября 2025, 16:08 | Обновлено 20 октября 2025, 16:15
395
0
Победа на 89-й минуте. Левый Берег снова выиграл и поднялся в топ-4
Завершился тур Первой лиги
Состоялся последний матч 12-го тура Первой лиги.
Левый Берег на выезде сыграл против команды ЮКСА и добыл непростую победу со счетом 1:0 благодаря голу Банады на 89-й минуте встречи.
Это третья кряду победа киевлян после назначения наставником Александра Рябоконя.
Левый Берег набирает 22 очка и поднимается в топ-4. У ЮКСА 12 пунктов и 11-е место.
Первая лига. 12-й тур
ЮКСА – Левый Берег 0:1
Гол: Банада, 89
