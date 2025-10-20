Победа на 89-й минуте. Левый Берег снова выиграл и поднялся в топ-4

Состоялся последний матч 12-го тура Первой лиги.

Левый Берег на выезде сыграл против команды ЮКСА и добыл непростую победу со счетом 1:0 благодаря голу Банады на 89-й минуте встречи.

Это третья кряду победа киевлян после назначения наставником Александра Рябоконя.

Левый Берег набирает 22 очка и поднимается в топ-4. У ЮКСА 12 пунктов и 11-е место.

Первая лига. 12-й тур

ЮКСА – Левый Берег 0:1

Гол: Банада, 89

Турнирная таблица