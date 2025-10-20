Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола сравнил хавбека Ман Сити Фодена с хорошим вином
Англия
20 октября 2025, 13:01 |
178
0

Гвардиола сравнил хавбека Ман Сити Фодена с хорошим вином

Испанский специалист отметил прогресс 25-летнего игрока

20 октября 2025, 13:01 |
178
0
Гвардиола сравнил хавбека Ман Сити Фодена с хорошим вином
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Филип Фоден

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о прогрессе английского хавбека Филипа Фодена на старте этого сезона. По словам 54-летнего специалиста, полузащитник с каждым годом становится все лучше.

«Он стал более зрелым. Ему нужно использовать темп. Это был вопрос времени, когда он улучшит свои навыки, он это осознал. И, видите ли, не всегда можно совершать взрывные действия. Нужно идти. Нужно сделать один пас. Два касания. Один пас. И в этот момент проявить себя блестяще. И шаг за шагом он будет лучше. Будет (Фоден – Прим.ред.) как хорошее вино. Так что со временем станет еще лучше», – передает слова Гвардиолы Hayters TV.

В нынешнем сезоне Фоден успел сыграть в 9 встречах на клубном уровне, в активе игрока 2 гола и 2 результативные передачи.

В субботу, 18 октбря, горожане забили 2 безответных гола «Эвертону». После восьми туров английского чемпионата «Сити» расположился на втором месте в турнирной таблице.

По теме:
Эвертон определился с будущим Миколенко на фоне интереса с Испании и Италии
Тренер Ливерпуля Слот высказался о поводах для беспокойства
Назван наиболее вероятный кандидат на должность тренера Ноттингема
Фил Фоден Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Оксана Баландина Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Футбол | 20 октября 2025, 10:10 30
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал

У Ефима Конопли летом заканчивается контракт с «горняками»

Ахметов хочет расширить бизнес. Поборется за крупный завод в Румынии
Футбол | 20 октября 2025, 09:59 5
Ахметов хочет расширить бизнес. Поборется за крупный завод в Румынии
Ахметов хочет расширить бизнес. Поборется за крупный завод в Румынии

Президенту «Шахтера» приписывают интерес к сталелитейному заводу в Галаце

Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Футбол | 19.10.2025, 16:13
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Футбол | 20.10.2025, 13:17
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Футбол | 20.10.2025, 09:10
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 18
Футбол
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
18.10.2025, 10:49 6
Футбол
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
18.10.2025, 17:24
Баскетбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
18.10.2025, 23:35 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем