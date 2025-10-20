Гвардиола сравнил хавбека Ман Сити Фодена с хорошим вином

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о прогрессе английского хавбека Филипа Фодена на старте этого сезона. По словам 54-летнего специалиста, полузащитник с каждым годом становится все лучше.

«Он стал более зрелым. Ему нужно использовать темп. Это был вопрос времени, когда он улучшит свои навыки, он это осознал. И, видите ли, не всегда можно совершать взрывные действия. Нужно идти. Нужно сделать один пас. Два касания. Один пас. И в этот момент проявить себя блестяще. И шаг за шагом он будет лучше. Будет (Фоден – Прим.ред.) как хорошее вино. Так что со временем станет еще лучше», – передает слова Гвардиолы Hayters TV.

В нынешнем сезоне Фоден успел сыграть в 9 встречах на клубном уровне, в активе игрока 2 гола и 2 результативные передачи.

В субботу, 18 октбря, горожане забили 2 безответных гола «Эвертону». После восьми туров английского чемпионата «Сити» расположился на втором месте в турнирной таблице.