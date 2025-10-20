Александр КУЧЕР: «Были беседы с игроками Черноморца, были штрафы»

В воскресенье, 19 октября, состоялся матч 12-го тура Первой лиги, в котором одесский «Черноморец» на домашней арене одолел «Чернигов» со счетом 1:0.

После завершения этого противостояния главный тренер «моряков» Александр Кучер рассказал о ситуации внутри команды, которая два предыдущих поединка доигрывала в меньшинстве.

«Мы не смотрим на «Буковину», а смотрим на свою игру. И то, что у нас случается (я имею в виду удаления), мы пытаемся разбирать. Да, конечно, у нас были беседы с футболистами, были штрафы. Нельзя, чтобы от игры в меньшинстве страдала команда.

Мы не имеем права себя так вести на футбольном поле – на нас же смотрят люди, дети. Это никак нас не красит. Так что разобрались, и теперь ребята отдают себе отчет в том, что случилось. Все взялись за голову (в хорошем смысле этой фразы) и работают, отдаются игре и понимают, что «Черноморец» ждет в дальнейшем в работе.

По-моему, есть напряжение и ответственность за результат. Забили бы мяч-другой – и была бы раскованность в команде. А так приходится играть под психологическим давлением, со страхом ошибиться – поэтому и имеет место нервозность. Те игры, в которых мы забивали несколько мячей, у нас все получалось и удавалось так легко.

Когда счет минимальный, а соперники еще и изрядно упираются, потому что приезжают на игру с «Черноморцем» в Одессу как на последний бой, то результат дается не без труда. Наша команда для них раздражитель, вот они и отдают все силы на двести процентов. Мы это понимаем, и поэтому каждая игра для нас как последняя», – рассказал Кучер.

Одесский клуб набрал 30 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от черновицкой «Буковины» на два пункта. В следующем матче, который состоится 26 октября, «Черноморец» сыграет против киевского «Левого Берега» на выезде.