Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Были беседы с игроками Черноморца, были штрафы»
Украина. Первая лига
20 октября 2025, 12:22 | Обновлено 20 октября 2025, 12:41
496
0

Александр КУЧЕР: «Были беседы с игроками Черноморца, были штрафы»

Главный тренер одесской команды оценил победу своих подопечных в матче Первой лиги

20 октября 2025, 12:22 | Обновлено 20 октября 2025, 12:41
496
0
Александр КУЧЕР: «Были беседы с игроками Черноморца, были штрафы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

В воскресенье, 19 октября, состоялся матч 12-го тура Первой лиги, в котором одесский «Черноморец» на домашней арене одолел «Чернигов» со счетом 1:0.

После завершения этого противостояния главный тренер «моряков» Александр Кучер рассказал о ситуации внутри команды, которая два предыдущих поединка доигрывала в меньшинстве.

«Мы не смотрим на «Буковину», а смотрим на свою игру. И то, что у нас случается (я имею в виду удаления), мы пытаемся разбирать. Да, конечно, у нас были беседы с футболистами, были штрафы. Нельзя, чтобы от игры в меньшинстве страдала команда.

Мы не имеем права себя так вести на футбольном поле – на нас же смотрят люди, дети. Это никак нас не красит. Так что разобрались, и теперь ребята отдают себе отчет в том, что случилось. Все взялись за голову (в хорошем смысле этой фразы) и работают, отдаются игре и понимают, что «Черноморец» ждет в дальнейшем в работе.

По-моему, есть напряжение и ответственность за результат. Забили бы мяч-другой – и была бы раскованность в команде. А так приходится играть под психологическим давлением, со страхом ошибиться – поэтому и имеет место нервозность. Те игры, в которых мы забивали несколько мячей, у нас все получалось и удавалось так легко.

Когда счет минимальный, а соперники еще и изрядно упираются, потому что приезжают на игру с «Черноморцем» в Одессу как на последний бой, то результат дается не без труда. Наша команда для них раздражитель, вот они и отдают все силы на двести процентов. Мы это понимаем, и поэтому каждая игра для нас как последняя», – рассказал Кучер.

Одесский клуб набрал 30 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от черновицкой «Буковины» на два пункта. В следующем матче, который состоится 26 октября, «Черноморец» сыграет против киевского «Левого Берега» на выезде.

По теме:
Черноморец-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
БЕССМЕРТНЫЙ: «Начали спешить и неадекватно реагировать на ситуацию»
Украинский вингер покинул Динамо из-за недостатка игровой практики
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Чернигов Александр Кучер
Николай Титюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 20 октября 2025, 06:23 18
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей

9-й тур Украинской Премьер-лиги завершится 20 октября

Кудровка – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Футбол | 20 октября 2025, 11:59 22
Кудровка – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Кудровка – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Харьковчане претендуют на высокие места в таблице

Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Футбол | 19.10.2025, 16:13
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Триумф Марокко U20, шок для Ливерпуля, хет-трик Месси, гонка Ферстаппена
Футбол | 20.10.2025, 12:25
Триумф Марокко U20, шок для Ливерпуля, хет-трик Месси, гонка Ферстаппена
Триумф Марокко U20, шок для Ливерпуля, хет-трик Месси, гонка Ферстаппена
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20.10.2025, 07:02
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
18.10.2025, 09:53 3
Война
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
18.10.2025, 23:37 3
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем