Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Черноморец
19.10.2025 15:30 – FT 1 : 0
Чернигов
Украина. Первая лига
19 октября 2025, 17:53 | Обновлено 19 октября 2025, 17:54
Райс забил. Гол легионера принес Черноморцу победу над Черниговом

Команда Александра Кучера продолжает погоню за лидером

Райс забил. Гол легионера принес Черноморцу победу над Черниговом
ФК Чернигов

В воскресенье, 19 октября, в Одессе прошел поединок 12-го тура Первой лиги. «Черноморец» со счетом 1:0 обыграл «Чернигов».

К матчу команды подходили в разном настроении. «Черноморец» два предыдущих поединка в чемпионате завершил вничью и уступил лидерство «Буковине». «Чернигов» же одержал две победы подряд.

Матч складывался непросто для обеих команд. Но «Черноморцу» удалось открыть счет. На 41-й минуте отличился Анель Райс.

Гол панамского легионера «Черноморца» так и остался единственным в матче. Одесситы набрали 30 очков и отстают от лидера на два балла. При этом «Черноморец» и «Буковина» пока идут без поражений.

Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Одесса, стадион «Черноморец»

«Черноморец» Одесса – ФК «Чернигов» – 1:0

Гол: Райс, 41

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Anel Ryce (Черноморец).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Чернигов Анель Райс
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
