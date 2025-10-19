Райс забил. Гол легионера принес Черноморцу победу над Черниговом

В воскресенье, 19 октября, в Одессе прошел поединок 12-го тура Первой лиги. «Черноморец» со счетом 1:0 обыграл «Чернигов».

К матчу команды подходили в разном настроении. «Черноморец» два предыдущих поединка в чемпионате завершил вничью и уступил лидерство «Буковине». «Чернигов» же одержал две победы подряд.

Матч складывался непросто для обеих команд. Но «Черноморцу» удалось открыть счет. На 41-й минуте отличился Анель Райс.

Гол панамского легионера «Черноморца» так и остался единственным в матче. Одесситы набрали 30 очков и отстают от лидера на два балла. При этом «Черноморец» и «Буковина» пока идут без поражений.

Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Одесса, стадион «Черноморец»

«Черноморец» Одесса – ФК «Чернигов» – 1:0

Гол: Райс, 41

Видеозапись матча

Инфографика