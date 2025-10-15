Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Черноморец
19.10.2025 15:00 - : -
Чернигов
Украина. Первая лига
Черноморец – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 19 октября в 15:30 по Киеву

Черноморец – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Черноморец

В воскресенье, 19 октября состоится поединок 12-го тура Первой лиги Украины между «Черноморцем» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 15.30.

Черноморец

Сезон для одесской команды проходит совсем неплохо. За 11 игр Первой лиги «Черноморец» смог набрать 27 очков (8 побед, 3 ничьих), благодаря которым находится на 2-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от «Буковины», которая занимает 1-е место на данный момент составляет 2 зачетные пункты.

Из Кубка Украины одесситы вылетели после поражения против «Агротеха» в серии пенальти матча 1/16 финала.

Чернигов

Несмотря на тяжелое начало сезона, сейчас коллектив начинает показывать очень достойные результаты. После 9 сыгранных матчей на счету команды есть 10 зачетных пунктов, которые и позволяют ей занимать 11 место турнирной таблицы. Отрыв от зоны переходных игр пока составляет всего 2 балла, но у «Чернигова» есть еще 2 поединка в запасе.

В Кубке Украины клуб одолел «Атлет» и «Кривбасс» (в матче с последними коллективу засчитали техническую победу) и квалифицировался в 1/8 финала турнира, где встретится с «Лесным».

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • «Черноморец» не проиграл ни в одном домашнем поединке этого сезона. На счету команды 5 побед и 2 ничьи.
  • «Черноморец» пропустил всего 3 мяча в текущем сезоне Первой лиги – лучший результат среди всех команд.
  • В последних 5-х играх «Чернигов» смог одержать 3 победы.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

