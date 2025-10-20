У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс

19 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги, в котором «Хетафе» на своем стадионе уступил мадридскому «Реалу» со счетом 0:1.

Несмотря на победу в матче, ключевой игрок королевского клуба получил травму. По информации испанских СМИ, Тибо Куртуа в этом матче получил повреждение ноги. Бельгиец может пропустить следующий матч «Реала» в Лиге чемпионов, но должен быть готов к поединку с «Барселоной», который пройдет в следующее воскресенье.

Таким образом, Андрей Лунин получил неожиданный шанс сыграть в среду в Лиге чемпионов против «Ювентуса».

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва