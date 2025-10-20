Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
Лига чемпионов
20 октября 2025, 10:30 | Обновлено 20 октября 2025, 11:13
Тибо рискует пропустить следующий матч с «Ювентусом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

19 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги, в котором «Хетафе» на своем стадионе уступил мадридскому «Реалу» со счетом 0:1.

Несмотря на победу в матче, ключевой игрок королевского клуба получил травму. По информации испанских СМИ, Тибо Куртуа в этом матче получил повреждение ноги. Бельгиец может пропустить следующий матч «Реала» в Лиге чемпионов, но должен быть готов к поединку с «Барселоной», который пройдет в следующее воскресенье.

Таким образом, Андрей Лунин получил неожиданный шанс сыграть в среду в Лиге чемпионов против «Ювентуса».

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

Экс-хавбека Реала госпитализировали с инсультом
Хаби АЛОНСО: «Такие ситуации не должны происходить»
350 миллионов евро. Реал может совершить два супертрансфера
Дмитрий Олейник Источник: Cadena Ser
Комментарии 5
Burevestnik
Куртуа може пропустити матч, а може ні.
Лунін може зіграти, а може ні.
Також може зіграти третій воротар, а може ні.
Тобто вірогідність "Лунін гратиме" від 0 до 33%.
Ответить
+2
Перець
Ну нарешті Лунін не просри свій шанс
Ответить
+2
Ostrov Khortitsa
Анчелотти знал, что иногда Куртуа нужна пауза из-за его прошлых травм и он выпускал Лунина. Хаби Алонсо до этого не дошел, поэтому либо уже загнал Куртуа к травме либо вскоре это и так произойдет. С таким графикам даже вратарям нужно давать паузу
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Winner21
То можливий шанс для дійсно другого воротаря. А Луніну потрібно за будь яку ціну втримати нуль в графі пропущених в цьому сезоні 
Ответить
-1
