У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
Тибо рискует пропустить следующий матч с «Ювентусом»
19 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги, в котором «Хетафе» на своем стадионе уступил мадридскому «Реалу» со счетом 0:1.
Несмотря на победу в матче, ключевой игрок королевского клуба получил травму. По информации испанских СМИ, Тибо Куртуа в этом матче получил повреждение ноги. Бельгиец может пропустить следующий матч «Реала» в Лиге чемпионов, но должен быть готов к поединку с «Барселоной», который пройдет в следующее воскресенье.
Таким образом, Андрей Лунин получил неожиданный шанс сыграть в среду в Лиге чемпионов против «Ювентуса».
В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.
Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
