Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему не было пенальти в матче Заря – Динамо

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал работу судейских бригад в поединках 9 тура УПЛ, которые состоялись 19 октября.

"В матче ЛНЗ - «Колос» дискуссионный игровой момент произошел на 40-й минуте, когда мяч от головы защитника ковалевцев попал в руку его одноклубника в штрафной площади. Но поскольку рука была в естественном положении и не было движения навстречу мячу, поэтому рефери Виталий Романов и не отреагировал на этот эпизод.

Кстати, в поединке 9 тура «Заря» - «Динамо» мяч также попал в руку защитника луганчан Вантуха, но поскольку это был рикошет от его же колена, то согласно правилам не наказывается 11-метровым.

А в Черкассах пенальти все-таки был назначен, когда ковалевцы на 75-й минуте сбили Проспера, который и исполнил мастерски «приговор». К Романову здесь никаких вопросов.

В поединке «Верес» - «Александрия» отмечу действия рефери Софии Причины. В атаке, которая завершилась взятием ворот гостей, она учла принцип преимущества и не остановила игру, когда футболист «горожан» нарушил правила в центре поля.

И, наконец, об отмененном взятии ворот в матче «Карпаты» - «Эпицентр», когда полузащитник хозяев Чачуа, находясь в офсайде, мешал киперу подолян отреагировать на удар львовянина Костенко. Арбитр Евгений Цыбулько после просмотра видеозаписи принял правильное решение".

