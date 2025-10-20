Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Ливерпуля Слот высказался о поводах для беспокойства
Англия
20 октября 2025, 09:32 |
Тренер Ливерпуля Слот высказался о поводах для беспокойства

Ливерпуль в воскресенье проиграл Манчестер Юнайтед

Тренер Ливерпуля Слот высказался о поводах для беспокойства
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о серии поражений команды. Он подчеркнул, что поводы для беспокойства есть, поскольку «Ливерпуль» проигрывает четыре матча подряд.

«Конечно, есть опасения. Если проигрываешь четыре раза подряд, это не может не вызывать опасений, но мы знаем, что если продолжим демонстрировать такую ​​игру, то у нас будет неплохой шанс выиграть больше футбольных матчей. Если мы сделаем что-то лучше, наши шансы станут еще выше, но никогда нельзя быть на 100% уверенным, что в следующей игре снова создадим восемь, девять, десять голевых моментов», – передает слова Слота BBC Match of the Day.

В матче 8-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на «Энфилде» и завершилась со счетом 1:2. На данный момент ливерпульский клуб замыкает топ-3 в турнирной таблице чемпионата, у команды 15 набранных очков. «Юнайтед» занимает 9-е место в таблице, в активе «красных дьяволов» 13 баллов.

Арне Слот Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Оксана Баландина Источник: BBC
