Торрес не поможет Барселоне в матче ЛЧ против Олимпиакоса

Участие вингера «Барселоны» Феррана Торреса в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» находится под вопросом.

Футболист не участвовал в матче национального первенства с «Жироной» из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги.

Согласно данным Barca Universal, состояние 25-летнего футболиста в настоящее время далеко от оптимального. В прошедшее воскресенье испанец пропустил тренировку.

Изначально в клубе надеялись, что проблема окажется несерьезной, однако позже медицинский штаб «сине-гранатовых» признал, что восстановление займет еще некоторое время.

Матч «Барселона» – «Олимпиакос» состоится во вторник, 21 октября. Начало встречи запланировано на 18:45.

Накануне «Барселона» в матче 9-го тура испанской Ла Лиги победила «Жирону» со счетом 2:1. Наставник каталонцев Ханси Флик был удален после двух желтых карточек за провокационный жест и получил дисквалификацию на Эль-Класико.