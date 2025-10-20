Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Торрес не поможет Барселоне в матче ЛЧ против Олимпиакоса
Лига чемпионов
20 октября 2025, 08:54
Торрес не поможет Барселоне в матче ЛЧ против Олимпиакоса

Матч Барселона – Олимпиакос состоится во вторник

Торрес не поможет Барселоне в матче ЛЧ против Олимпиакоса
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Ферран Торрес

Участие вингера «Барселоны» Феррана Торреса в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» находится под вопросом.

Футболист не участвовал в матче национального первенства с «Жироной» из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги.

Согласно данным Barca Universal, состояние 25-летнего футболиста в настоящее время далеко от оптимального. В прошедшее воскресенье испанец пропустил тренировку.

Изначально в клубе надеялись, что проблема окажется несерьезной, однако позже медицинский штаб «сине-гранатовых» признал, что восстановление займет еще некоторое время.

Матч «Барселона» – «Олимпиакос» состоится во вторник, 21 октября. Начало встречи запланировано на 18:45.

Накануне «Барселона» в матче 9-го тура испанской Ла Лиги победила «Жирону» со счетом 2:1. Наставник каталонцев Ханси Флик был удален после двух желтых карточек за провокационный жест и получил дисквалификацию на Эль-Класико.

Ферран Торрес травма Барселона Лига чемпионов
Оксана Баландина Источник: Barca Universal
