  4. Непристойный жест. Коуч Барселоны пропустит суперматч с Реалом
Испания
20 октября 2025, 02:57 | Обновлено 20 октября 2025, 03:25
Ханс-Дитер Флик получил красную карточку в игре с Жироной

Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» вырвала победу в каталонском дерби против «Жироны» (2:1), но главный тренер Ханси Флик был удален и получил дисквалификацию на Эль-Класико.

В матче 9-го тура Ла Лиги на «Олимпик Льюис Компанис» хозяева вышли вперед после точного удара Педри на 13-й минуте. Однако уже через семь минут Аксель Витсель восстановил равновесие. На 90+3-й минуте Рональд Араухо замкнул подачу Френки де Йонга, принеся «блаугранас» важную победу.

Флик получил две желтые карточки за эмоции и был удален. Немецкий наставник бурно отреагировал на победный гол своей команды – дважды ударил левой рукой по правой, что было воспринято как провокационный жест.

Флик заверил, что его действия не имели оскорбительного подтекста: «Футбол – это эмоции. Этот жест не был направлен против кого-то, это было празднование. Я не понимаю, почему арбитр показал мне вторую желтую. Мое празднование не было против кого-то – я просто был счастлив за команду. Принимаю решение судьи, но оно не имело оснований».

Из-за удаления Флик пропустит главное противостояние осени – Эль-Класико против мадридского «Реала». Наставник будет наблюдать за матчем с трибун «Сантьяго Бернабеу».

Барселона Жирона видео чемпионат Испании по футболу Ханс-Дитер Флик Ла Лига Барселона - Жирона Реал Мадрид Реал - Барселона скандал дисквалификация Рональд Араухо празднование
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
