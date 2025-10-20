Звездные новички Ливерпуля не забили ни одного гола. Четыре неудачи подряд

Звездные новички Ливерпуля, подписанные в летнее межсезонье, все еще не имеют забитых голов по состоянию на середину октября.

Флориан Вирц до сих пор не забил и не отдал ни одной голевой передачи, а у Александера Исака есть только один ассист без забитых голов.

«Ливерпуль» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре АПЛ со счетом 1:2.

Ранее команда Арне Слота уступила Кристалл Пеласу (1:2) и Челси в Премьер-лиге (1:2), а также Галатасараю в Лиге чемпионов (0:1).

Последний раз подобная серия неудач случалась в клубе еще в 2014 году, во времена Брендана Роджерса.

ВИДЕО. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2