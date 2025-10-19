РУНЕ: «Пройдет немало времени, прежде чем я снова смогу выйти на корт»

Датский теннисист Хольгер Руне (ATP 11) рассказал о своей травме, которую он получил на турнире ATP 250 в Стокгольме.

«Пройдет немало времени, прежде чем я снова смогу выйти на корт. Это тяжело. В Стокгольме я получал столько радости от игры, и невыносимо думать, что некоторое время больше не почувствую этой энергии.

Мой ахилл полностью разорван в верхней части, поэтому уже на следующей неделе мне нужна операция, а дальше – реабилитация.

Спасибо всем за поддержку – сейчас и всегда. Без вас все было бы совсем иначе. Увидимся как можно скорее».