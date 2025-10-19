Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. РУНЕ: «Пройдет немало времени, прежде чем я снова смогу выйти на корт»
ATP
19 октября 2025, 21:50 |
189
0

РУНЕ: «Пройдет немало времени, прежде чем я снова смогу выйти на корт»

Хольгер досрочно завершил сезон 2025

19 октября 2025, 21:50 |
189
0
РУНЕ: «Пройдет немало времени, прежде чем я снова смогу выйти на корт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Датский теннисист Хольгер Руне (ATP 11) рассказал о своей травме, которую он получил на турнире ATP 250 в Стокгольме.

«Пройдет немало времени, прежде чем я снова смогу выйти на корт. Это тяжело. В Стокгольме я получал столько радости от игры, и невыносимо думать, что некоторое время больше не почувствую этой энергии.

Мой ахилл полностью разорван в верхней части, поэтому уже на следующей неделе мне нужна операция, а дальше – реабилитация.
Спасибо всем за поддержку – сейчас и всегда. Без вас все было бы совсем иначе. Увидимся как можно скорее».

Таким образом, из-за травмы ахилла сезон-2025 для Руне досрочно завершен.

По теме:
Взял 14-й трофей. Определены победители турниров ATP в Стокгольме и Алматы
ВИДЕО. Хольгер Руне травмировал ногу и со слезами на глазах покинул корт
Алькарас, Синнер и другие. Как выглядит гонка на АТР Finals 2025
Хольгер Руне ATP ATP Стокгольм травма травма ахилла
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Футбол | 19 октября 2025, 08:55 8
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов

«Панатинаикос» может скоро возглавить Рафаэль Бенитес

Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Футбол | 18 октября 2025, 23:37 3
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом

Карло Николини пролил свет на эпизод

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Теннис | 19.10.2025, 19:03
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Украинец выиграл турнир в Греции. Это его первый титул в сезоне
Теннис | 19.10.2025, 15:48
Украинец выиграл турнир в Греции. Это его первый титул в сезоне
Украинец выиграл турнир в Греции. Это его первый титул в сезоне
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Футбол | 19.10.2025, 06:23
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
18.10.2025, 10:49 6
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
18.10.2025, 07:02 7
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 15
Футбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем