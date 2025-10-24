ОФИЦИАЛЬНО. С 2028 года в Саудовской Аравии будет проводится 10-й Мастерс

23 октября Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) официально объявила о проведении десятого Мастерса с сезона 2028 года в Саудовской Аравии.

ATP подписала соглашение о сотрудничестве с компанией SURJ Sports Investment, которая входит в Саудовский суверенный фонд (PIF).

PIF является титульным спонсором рейтинга ATP, Мастерсов в Индиан-Уэллс, Майами и Мадриде. С 2023 году в Джидде проходит Молодежный Итоговый турнир, а с 2024 Эр-Рияд принимает WTA Finals.

Точные даты Мастерса в Саудовской Аравии пока что неизвестны – рассматриваются возможность проведения турнира в феврале или до Australian Open. Мастерс в С-А будет проходить на открытом харде и он не будет обязательным.

Сетка Мастерса в Саудовской Аравии будет рассчитана на 56 игроков. Турнир станет десятым в категории ATP 1000 после Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрида, Рима, Торонто / Монреаля, Цинциннати, Шанхая и Парижа.