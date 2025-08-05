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  4. Стефанос ЦИЦИПАС: «Теннис прекрасен не изяществом, а жестокостью»
ATP
05 августа 2025, 18:46 |
91
0

Стефанос ЦИЦИПАС: «Теннис прекрасен не изяществом, а жестокостью»

Грек заявил, что любит вид спорта, в котором выступает

05 августа 2025, 18:46 |
91
0
Стефанос ЦИЦИПАС: «Теннис прекрасен не изяществом, а жестокостью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, за что любит теннис. Спортсмен признался, что этот вид спорта прекрасен не только изяществом, но и жесткостью.

«Теннис прекрасен не изяществом, а жестокостью. Он показывает тебя в самом слабом состоянии: потеешь, падаешь, тяжело дышишь, задаешь вопросы, на которые не знаешь ответов. И во всем этом находишь что-нибудь стоящее. Что-то, что заставляет тебя возвращаться на заднюю линию», – заявил грек.

Ранее сообщалось, что Циципас попрощался с бывшим тренером Джоковича

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Стефанос Циципас ATP
Олег Вахоцкий Источник: Tennis 365
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