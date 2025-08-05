Стефанос ЦИЦИПАС: «Теннис прекрасен не изяществом, а жестокостью»

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, за что любит теннис. Спортсмен признался, что этот вид спорта прекрасен не только изяществом, но и жесткостью.

«Теннис прекрасен не изяществом, а жестокостью. Он показывает тебя в самом слабом состоянии: потеешь, падаешь, тяжело дышишь, задаешь вопросы, на которые не знаешь ответов. И во всем этом находишь что-нибудь стоящее. Что-то, что заставляет тебя возвращаться на заднюю линию», – заявил грек.

Ранее сообщалось, что Циципас попрощался с бывшим тренером Джоковича